7 films pour célébrer la fête des Pères

Oubliez les pères absents ou silencieux qui ont souvent été dépeints dans notre cinématographie. L’histoire du cinéma regorge de figures paternelles fortes ou inspirantes. Pour souligner la fête des Pères, voici sept films centrés autour de personnages de pères marquants :

Une vie fantastique

L’excellent Viggo Mortensen incarne un père pas comme les autres dans cette charmante comédie dramatique racontant l’histoire d’un hippie anticapitaliste qui tente d’élever ses enfants en marge de la société, au milieu de la forêt. Ce petit film sorti de nulle part a fait sensation dans les réputés festivals de Sundance et de Cannes en 2016.

Offert sur Illico, Netflix et iTunes

Big Fish – La légende du gros poisson

Un des films les plus personnels du cinéaste Tim Burton, Big Fish – La légende du gros poisson met en scène un jeune homme qui se rend au chevet de son père mourant pour se réconcilier avec lui. Il en profitera pour tenter de départager le vrai du faux dans toutes les histoires loufoques que ce père excentrique a raconté tout au long de sa vie. Tim Burton a écrit cette fable fantaisiste en hommage à son père, décédé quelques années plus tôt.

Offert sur Illico et iTunes

Le parrain 1, 2 et 3

Même si les mythiques personnages de Vito et Michael Corleone sont loin d’être des modèles de pères parfaits, cette incontournable trilogie de films de mafia explore en profondeur les thèmes de la famille et de la figure paternelle. À voir ou à revoir pour la réalisation méticuleuse de Francis Ford Coppola et pour les performances magistrales de Marlon Brando, Al Pacino et Robert de Niro.

Offerts sur Illico et iTunes

Mamma Mia!

Trois pères pour le prix d’un ? C’est le cadeau que s’offre la jeune Sophie (Amanda Seyfried) en invitant à son mariage sur une île paradisiaque en Grèce trois hommes qui sont susceptibles d’être son père, sans toutefois prendre le soin de prévenir sa mère (Meryl Streep). La visite de ces trois pères potentiels interprétés par les charismatiques Pierce Brosman, Colin Firth et Stellan Skarsgard apportera un peu de piquant à ce mariage festif rythmé par la musique disco d’Abba.

Offert sur Club Illico et Crave

L’autre maison

Le cinéaste Mathieu Roy s’est inspiré de son père, le réputé journaliste Michel Roy, pour écrire ce drame qui raconte l’histoire de deux frères (joués par Roy Dupuis et Émile Proulx-Cloutier) qui ne s’entendent pas sur la prise en charge de leur père, atteint de la maladie d’Alzheimer (Marcel Sabourin). Bouleversant dans le rôle de cet homme qui perd ses repères, Marcel Sabourin a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival des films du monde de Montréal, en 2013.

Offert sur Illico et iTunes.

La poursuite du bonheur

Dans ce film de Gabriele Muccino (Sept vies, L’amour en jeu) qui a pris l’affiche en 2006, Will Smith incarne un père courage inspirant en se glissant dans la peau d’un vendeur d’appareils médicaux qui doit s’occuper seul de son jeune garçon après avoir perdu son boulot, sa femme et son logement. Devenu sans-abri, il fera tout pour tenter de retrouver une vie normale.

Offert sur iTunes, Crave et Netflix.

La gloire de mon père

Si les voyages vous manquent, ce film d’Yves Robert basé sur les souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol vous fera découvrir les magnifiques paysages du Midi de la France. Rendant hommage au père de Pagnol, un instituteur marseillais, La gloire de mon père suit les péripéties du jeune Marcel pendant l’été de ses 11 ans, alors que toute sa famille passe les vacances dans une maison de campagne, près d’Aubagne.