PELLETIER, Gérard A.



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 30 octobre 2020, est décédé monsieur Gérard A. Pelletier à l'âge de 86 ans. Fils de feu monsieur Luc Pelletier et de feu dame Angéline Dubé, il était l'époux bien-aimé de Denise Frigon depuis 62 ans.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses filles: Lise, Sylvie (Brad) et Josée (Sylvie); son petit-fils Mathieu, son frère l'abbé Jacques Pelletier, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Frigon, ses neveux, nièces, cousins et cousines qu'il affectionnait particulièrement, ses nombreux amis, ses confrères du Collège La Pocatière et ses anciens collègues de l'Université Laval. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs décédés. Érudit, inventif, généreux, intègre et communicateur hors pair, Gérard a fait profiter sa famille, l'Université Laval, plusieurs organismes et comités de ses nombreux talents et de son engagement. Sa présence calme et bienveillante laissera dans nos cœurs une empreinte indélébile de sagesse et de bonté. Gérard, papa, grand-papa, tu ne cesseras de nous manquer !Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Memoriam au Fonds Luce-Auger pour les soins palliatifs de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec: Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8 ou 418-656-4999 ou fondation-iucpq.org