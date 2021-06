THOMASSIN, Patrick



À la Maison au Diapason, le 12 juin 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Patrick Thomassin, conjoint de madame Aldéa L'Italien, fils de feu Willy Thomassin et de feu Bernadette Morin. Monsieur Thomassin demeurait à Cowansville, autrefois de Québec. Outre sa conjointe et les enfants de cette dernière: Mario, Martine et Daniel, il laisse dans le deuil sa fille Edith, son petit-fils Pascal Simard, son beau-fils David Berryman, ses frères et sœurs ainsi que la belle-famille L'italien. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison au Diapason pour l'accompagnement et les bons soins prodigués à monsieur Thomassin. En témoignage de votre sympathie, vous êtes invités à faire un don à la Maison au Diapason : https://audiapason.org. La famille recevra les condoléances de parents et amis à lasamedi le 3 juillet 2021 de 13h30 à 15h30. L'inhumation aura lieu au cimetière Sainte-Brigitte-de-Laval à une date ultérieure.