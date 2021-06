FAUCHER, Robert



À l'hôpital Jeffery Hale, le 11 juin 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Robert Faucher, époux de madame Louisette Julien. Il était le fils de feu Narcisse Faucher et de feu Exelia Jacques. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Sylvain Faucher (Chantal Jean), Gaétan Faucher et Diane Faucher (Mario Desjardins); ses petits-enfants: Rebecca, Tommy, Maryline, Stéphanie, Jérémie, feu Jimmy, Mélanie; ses huit arrière-petits-enfants; ses sœurs: Gilberte Faucher-Leclerc (feu Gérard Pelletier), Florence Faucher (feu Yvon Julien), feu Rollande Faucher-Bussières (Claude Defoy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien ainsi que ses neveux, nièces, oncles, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe du personnel du Manoir de l'Ormière ainsi que celui des soins de courte durée de l'hôpital Jeffery Hale de l'unité des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie, 1000, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Qc) H3B 4W5, 1 800 563-5483.