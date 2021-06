FISET, Colette Tétu



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 18 janvier 2021 à l'âge de 98 ans et 10 mois est décédé Mme Colette Tétu, épouse de feu Pierre-Léon Fiset. Elle demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.Les cendres seront déposées par la suite au columbarium du cimetière paroissial. Elle était la sœur de: feu Raymond (Claudia Guimont), Gisèle (feu Fernand Talbot, feu Roger Pelletier), Réjeanne (René Proulx), Huguette (Jacques Girard); De la famille Fiset, elle était la belle-sœur de: feu Antoine (feu Madeleine Gagnon), feu Marguerite (feu Clément Montminy), feu Jean-Marie (feu Pauline Paré), feu Jacqueline, feu Réal (feu Maria Létourneau), feu Martin (Régina Cloutier), feu Léonie (Joseph-Aimé Blais), Raymond (Gisèle Vaillancourt), Bernard (Suzanne Richard), Cécile, feu Maurice (feu Yvette Cloutier), Guy (Thérèse Godbout), Jacques (Régina Leblanc), Jeanne (André Landry), Yvon (Claudette Hodgson), Denis (Ginette Caron), Suzanne (Jean-Marc Bernier), Réjean (Françoise Cloutier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des deux familles. De sincères remerciements sont adressés au Manoir St Louis pour l'accompagnement durant les cinq années passées. Un merci spécial, au Docteur Simon Morin ainsi qu'à toute l'équipe de la maison d'Hélène, aux Docteurs Alexandre Ouellet, Amélie Blanchet et Virginie Quirion, ainsi qu'à toute les infirmières, et les préposées aux bénéficiaires. Merci au CLSC et à l'Hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la paroisse de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :