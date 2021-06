HAMEL, Wilfrid



À Trois-Rivières, M. Wilfrid Hamel a pris son dernier vol, le 5 juin 2021, à l'âge de 77 ans. Il était le conjoint de Mme Danielle Pinard et le fils de feu Rolland Hamel et de feu Bella Croteau. Wilfrid n'était pas seulement un conjoint mais aussi un père, un grand-père et un arrière-grand-père merveilleux. Il fut également un mentor et un très bon ami pour plusieurs. Un homme au grand cœur qui croyait au potentiel des gens. Il laisse derrière lui plusieurs personnes en deuil; une grande perte pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Toutefois, la famille se console du fait qu'il a quitté heureux, accompli et en ayant profité pleinement de la vie., jour des funérailles, de midi à 14 h 30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Danielle Pinard, sa fille Maria Hamel (Steven Bernicky); ses petites-filles: Ashley Hamel (Alexandre Charest), Erika Hamel (Antoine Lavigne); son arrière-petite-fille Mila Hamel-Lavigne, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Léo Hamel (Thérèse Charest), Odette Hamel, Françoise Hamel (David Burrage), Richard Hamel (Carole Boisvert), Yvon Hamel (Jocelyne Dubé), Françoise Laroche (feu Gaston Hamel), Claudette Létourneau (feu Marc Hamel), Gabriel Pinard (Estelle Davis), Jean Pinard (Josée Richard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. L'a précédé son frère Guy Hamel. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.