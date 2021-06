Aux Portes de l’Enfer

À l’occasion, rester dans les sentiers battus est plus facile. Au Bas-Saint-Laurent, je préfère circuler à proximité du fleuve. Les petites routes me gardent en contact avec l’eau. Parfois, je passe certainement à côté de belles choses. Lors d’un séjour dans la région de Rimouski, des locaux m’ont demandé si je connaissais le Canyon des Portes de l’Enfer. Le nom à lui seul a piqué ma curiosité. Si quelqu’un s’est donné la peine de désigner un canyon ainsi, ce n’est sûrement pas pour une craque anodine dans un rocher. Rendu à Saint-Narcisse-de-Rimouski, je m’enfonce dans l’arrière-pays du Bas-Saint-Laurent. Loin de mon fleuve ! Sac à dos sur les épaules, je pars à la découverte des sentiers peu achalandés en semaine. Sous la bruine, les paysages brumeux créent une atmosphère paisible. Tout à coup, j’entends un grondement. La chute du Grand Saut, haute de 20 mètres, dévale une paroi rocheuse, avec puissance ! C’est spectaculaire ! Un peu plus loin, j’ai le souffle coupé par la beauté du panorama, mais aussi par le vertige. La passerelle du Canyon des Portes de l’Enfer me fait vite réaliser pourquoi ce tronçon de rivière porte un pareil nom...

Appareil : Mavic Pro 2 (Drone)

Objectif : 28 mm

Exposition : 1/80s à f/8

ISO : 100