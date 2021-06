BERTRAND, Réjean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 juin 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Réjean Bertrand, époux de madame Micheline Dubois, fils de feu monsieur Donat Bertrand et de madame Jeannine Bélanger. Il demeurait à Lévis. Il fut président et directeur général de la compagnie D. Bertrand et fils (maintenant Colabor) jusqu'à sa retraite en 2008. Outre son époux, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée, Isabelle et Julie; ses petits-enfants: Alicia, Antoine et Alexandre; ses frères: Claude (Hélène), Daniel, Hervé (Céline), André (Line) et Mario; ses beaux-frères et belle-sœur de la famille Dubois: Lise (André) et Jacques; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'oncologie de Lévis, Dr Claude Tremblay, Dr Jocelyn Roy, Cindy Prud'homme, le personnel du CLSC de Lévis ainsi que tout le personnel de l'unité COVID de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.Elle a été confiée au