BOUCHER, Camille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 juin 2021, est décédé Camille Boucher, à l'âge de 89 ans et 11 mois, époux de feu Béatrice Chabot, fils de feu François Boucher et de feu Marie-Alma Veilleux. Il demeurait à Lévis, autrefois de St-Benoit-Labre.Il laisse dans le deuil; sa fille Nina Boucher; ses petits-enfants : Angie Pelletier, Kayla Long et Andrew Long. Il était le frère : feu Bertrand (feu Rose-Hélène Poulin), feu Marcel (feu Madeleine Boucher), René (feu Fernande Bégin), feu Robert (Lucille Deblois), feu Solange (feu Gérald Desjardins), Céline (feu Wilbrod Roy), Olivette (feu Gérard Turcotte), feu Claude (Jeanette Carrière), Marie-Berthe (Gérald Turcotte), Jules (Pierrette Lessard), feu Rémi, Nicole (Réal Fortin) et Line (Jacques Rancourt). Il était le beau-frère de : feu Raymond Chabot (feu Noëlla Tanguay), feu François Chabot (feu Rita Goulet), feu Édilbert Chabot, feu Cléophas Chabot, feu Monique Chabot, feu Jean Chabot (Réjeanne Turgeon), feu Guy Chabot (Yolande Larochelle), feu Émile Chabot (feu Raymonde Quimper), feu Astrid Chabot (feu Richard Martineau), feu Véronique Chabot. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel de l'Unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour absolument tout: les bons soins, leur gentillesse, leur humanité; la famille ne pouvait pas demander mieux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.