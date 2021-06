COUTURE, Raymond



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 juin 2021, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Raymond Couture, époux de dame Jacqueline Rainville, fils de feu Charles Couture et de feu Rosanna Beaudoin. Natif de Saint-Henri-de-Lévis, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h 30 à 11 h.Suite à la cérémonie, l'inhumation des cendres se tiendra au cimetière de Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline Rainville, ses belles-sœurs: Simone Hickey (feu Robert Couture, Joseph Maingot) et Cécile Doyle (feu Gérard Rainville); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé, ses frères et sœurs: Cécile, Georgette, Jeannette, Marthe, Antoine, Élisabeth, Germaine, Adalbert, Robert et Thérèse. Son épouse désire remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les soins de qualité qu'il a reçus. Merci également au personnel du Manoir Manrèse pour leur dévouement.