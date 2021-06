Claire Samson: la femme qui voulait être ministre

C’est l’histoire d’une femme qui déteste la viande, l’alcool et le tabac qui rencontre un homme qui ne boit pas, qui ne fume pas et qui ne mange pas de viande.

Tout de suite, c’est le coup de foudre.

Le couple se marie, mais deux ans plus tard, le gars se met à boire comme un trou, à fumer comme une cheminée et à manger de la viande trois fois par jour.

Qu’est-ce que vous pensez que la femme va faire ?

Elle va dire : « Ce n’était pas le deal du début ! Ce n’est pas du tout le genre de partenaire que je voulais ! »

DONNEZ-MOI CE QUE J’AI COMMANDÉ !

C’est ce qui est arrivé aux électeurs du comté d’Iberville.

Ils ont voté Claire Samson, une membre de la CAQ. Qui défendait un programme X et un ensemble de valeurs.

Et là, parce que madame est frustrée de ne pas avoir été nommée ministre, les électeurs du comté d’Iberville se retrouvent avec une membre du Parti conservateur du Québec !

Pensez-vous que ces gens sont contents ?

Tu vas au resto, tu commandes un filet de saumon, et le serveur t’apporte un steak !

Euh... minute, Chose, c’est pas du tout ce que j’avais demandé ! Si je voulais un steak, j’aurais commandé un steak !

Il va falloir à un moment donné serrer la vis aux transfuges.

Tu ne te reconnais plus dans le parti sous la bannière duquel tu t’es fait élire ? Tu veux sauter la clôture et te joindre à une autre formation qui te promet mers et mondes, histoire de faire suer ton ancien parti ?

Démissionne de ton poste de député. Tout de suite.

Et brigue à nouveau un autre mandat sous de nouvelles couleurs.

J’adore ma blonde. Mais si mon amoureuse m’arrivait demain en disant qu’elle est devenue raëlienne, ou woke, j’aurais beau l’aimer, je lèverais les feutres.

PUR OPPORTUNISME

Pensez-vous que madame Samson aurait quitté la CAQ et critiqué publiquement la façon dont le gouvernement a géré la pandémie si François Legault l’avait nommée ministre ?

Poser la question, c’est y répondre.

Elle aurait souri sur la photo comme tous les autres ministres et répété à qui voudrait l’entendre que le gouvernement Legault est le meilleur gouvernement au monde.

Autre remarque.

Madame Samson, on le sait, a eu des ennuis de santé. De gros ennuis de santé.

Si elle va mieux, c’est grâce à la médecine et à la science.

Et maintenant, madame Samson joint les rangs d’un parti dont le chef refuse catégoriquement d’encourager ses troupes à se faire vacciner ?

Ben coudonc.

Permettez-moi de trouver ça assez ordinaire.

Éric Duhaime croit à la science. Il croit à la médecine. Il s’est fait vacciner.

Pourquoi refuse-t-il alors d’encourager ses membres à aller se faire vacciner, comme il l’a fait ?

Je vais vous le dire, pourquoi : parce qu’il sait que s’il faisait ça, les antivaccins lui tourneraient le dos.

Et il a besoin de ces coucous pour « se faire un fond ». Comme un agriculteur a besoin d’engrais pour faire pousser ses tomates.

En passant, madame Samson ne connaît même pas le programme du parti qu’elle va maintenant représenter !

Pas impressionnant...