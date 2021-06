VAILLANCOURT, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 mai 2021, à l'âge de 70 ans et 6 mois, est décédé M. Robert Vaillancourt, fils de feu Camille Vaillancourt et de feu Marianne Leblond. Il demeurait à Saint-Bernard. Il laisse dans le deuil son frère Jean-Louis, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis. La famille recevra avec gratitude vos messages de condoléances sur le site web www.nouvellevie.ca.La direction a été confiée à la