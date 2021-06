Dernière chance

Photos courtoisie

Les Jardins de Quatre-Vents, célèbre jardin privé propriété de la Famille Cabot et situé à Cap-à-l’Aigle (La Malbaie), dans la belle région de Charlevoix, s’apprête à recevoir son premier groupe de visiteurs le samedi 26 juin après une année d’inactivité. Fait rarissime, quelques billets sont toujours disponibles pour cette première visite alors que les autres affichent complet, puisque le jardin n’est ouvert au public que quatre samedis durant l’été. En temps normal, la vente des quelque 2000 billets se termine en quelques jours à peine, mais étant donné le contexte particulier créé par la pandémie et la baisse du tourisme étranger, il s’agit d’une occasion extraordinaire pour obtenir les fameux billets, afin de pouvoir admirer ces jardins considérés parmi les grands jardins privés de notre époque. Les visites se feront sous une formule « contemplative », ce qui veut dire qu’elles seront guidées, mais peu commentées. Renseignements : https://cepas.qc.ca/jardins-quatre-vents/

Le golf à 98 ans

Le golf se pratique à tout âge, donc même à 97 ans. Réal Verreault (photo), célèbre membre du club de golf Royal Québec de Boischatel, aura 98 ans officiellement demain. Non seulement il joue 3 à 4 fois par semaine, mais il marche également plusieurs de ses rondes de golf, histoire de garder la forme. Ayant commencé à pratiquer ce sport à l’âge de 47 ans, M. Verreault revendique 5 trous d’un coup en carrière et ramène souvent des cartes de pointage en dessous de son âge (98 et moins). Opéré au cœur à deux reprises, dont la dernière fois à 95 ans, il voit dans le golf une excellente façon de briser l’isolement. J’espère pouvoir écrire de nouveau sur ses performances golfiques dans deux ans alors qu’il sera rendu golfeur centenaire. Bonne fête, Monsieur Verreault !

Une 2e fois en trois ans

Pierre-Luc Lessard (photo), enseignant du Collège de Lévis (mathématiques), devrait s’acheter des billets de Lotto-Max. Le jeudi 10 juin, Pierre-Luc a réussi un trou d’un coup au trou numéro 17 du club de golf de Lévis sous le regard amusé de ses partenaires de la journée, Jérôme Doré et Samuel Parent. Il savait pertinemment bien comment négocier cette superbe normale 3, avec son vert légèrement en contrebas, puisqu’il avait réalisé pareil exploit, au même trou, il y a 3 ans. Chanceux vous dites ?

En souvenir

Le 19 juin 2006. Les Hurricanes de la Caroline (photo) remportent la première coupe Stanley de leur histoire, disposant des Oilers d’Edmonton 3 à 1 au RBC Center de Raleigh dans le septième match d’une série finale chaudement disputée. Cam Ward est le premier gardien de but recrue, depuis Ron Hextall en 1987, à remporter le Trophée Conn Smythe.

Anniversaires

Paulette Dufour (photo), de Communications Paulette Dufour de Québec... Jean Bédard, président-directeur général de la chaîne de restaurants La Cage Brasserie sportive, 57 ans...Jean Dujardin, acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français, 49 ans...Marc Hervieux, chanteur lyrique et populaire québécois, 52 ans...Paula Abdul, chanteuse américaine, 59 ans...Kathleen Turner, actrice américaine, 67 ans...Salman Rushdie, romancier (Les Versets Sataniques) 74 ans...Jean Beaulne, chanteur Les Baronets, 80 ans.

Disparus

Le 19 juin 2016. André Côté (photo), 65 ans, ancien descripteur des matchs des Nordiques de Québec à la radio (CKCV) et à la télévision (TQS) ... 2020 : Sir Ian Holm, 88 ans, acteur britannique qui a incarné Bilbo le Hobbit dans la trilogie Le Seigneur des anneaux... 2017 : Louise Viger, 78 ans, sculptrice dont les œuvres ont été exposées au Musée national des beaux-arts du Québec, ainsi qu’au Canada et ailleurs à l’étranger... 2014 : Gerry Goffin, 75 ans, parolier américain (ex-mari de Carole King) ... 2013 : James Gandolfini, 51 ans, acteur américain (Les Sopranos) ... 2012 : Anthony Bate, 84 ans, acteur britannique... 2011 : Don Diamond, 90 ans, acteur américain... 2010 : Manute Bol, 47 ans, géant soudanais avec une taille de 2,31 m (7 pi 7 po), ancien joueur de la NBA... 2008 : Me Jacques Côté, 56 ans, associé au cabinet d’avocats Ogilvy Renaud, bureau de Québec... 2008 : Denis Fréchette, 56 ans, un des pionniers de la musique traditionnelle et du jazz québécois... 1988 : Fernand Séguin, 66 ans, animateur, journaliste scientifique.