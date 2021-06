ROUSSEAU, Georgette



Au Centre de Santé Courville de Waterloo, le 26 mai 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Georgette Rousseau, épouse de feu Rosaire Lavoie. Elle laisse dans le deuil sa fille: Jany Lavoie Dornik; ses petites-filles: Cynda Lavoie (James Hersey), Julia Dornik; ses arrière-petites-filles: Élaina et Briana Hersey; ses 4 soeurs: Thérèse, Cécile (Albert), Pierrette (Gerry) et Colette; ainsi que ses autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel de Centre de Santé Courville de Waterloo pour les bons soins prodigués. La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.