Équipe Québec accorde 20 points à l’adversaire

Équipe Québec n’était visiblement pas prête à affronter les Yalls de Florence samedi, lors du premier match d’un programme double, laissant l’adversaire se sauver avec une victoire de 20 à 3, au UCHealth Stadium.

Ce match avait débuté la veille, mais la température a forcé son interruption, puis son report au lendemain.

Les Yalls ont inscrit leurs 12 premiers points en cinq manches, avant d’en ajouter huit autres à leur septième tour au bâton. Lors de cet engagement, Florence a rapidement rempli les buts et après un point marqué sur un but sur balles, sept autres joueurs ont croisé la plaque, six fois sur des simples et une fois sur un ballon-sacrifice.

Les lanceurs Nick Economos, John Witkowski et Eric Hegadoren ont tous passé deux manches sur le monticule pour les Québécois, accordant respectivement cinq, quatre et neuf points.

C’est Jared Cheek qui a enregistré la victoire, n’ayant donné que deux coups sûrs en deux manches et deux tiers au «Fleurdelisé» tout en passant deux frappeurs dans la mitaine.

Le second duel du programme double s’amorcera en début de soirée.