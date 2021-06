LIZOTTE, Charles



Le 15 juin 2021, à l'aube de ses 80 ans, est décédé monsieur Charles Lizotte, époux de feu madame Diane Baribault, fils de feu monsieur Charles Lizotte et de feu madame Rosilda Legendre. Il demeurait à Donnacona.suivie d'une liturgie de la Parole et de là, au Columbarium Roger Benoit & Fils Ltée. Monsieur Lizotte laisse dans le deuil ses enfants: Andréane, Isabelle (Dave Bergeron) et François (Mélanie Delisle); ses frères: Rodrigue (Nicole Dumont) et Jean-Paul; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Baribault: Jean-Louis (Madeleine Vézina), feu Gaston (Madeleine Déry) et Francine (Yvon Bourgoin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Il est allé rejoindre sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Baribault. La famille tient à remercier le personnel de l'oncologie ambulatoire, du 5e étage et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca