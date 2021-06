Faire une saline avec des produits naturels

À ce temps-ci de l’année, les amateurs de chasse aiment bien appâter leur territoire afin d’attirer les grands gibiers comme le chevreuil en faisant des salines.

On peut maintenant le faire avec des produits qui sont plus naturels grâce à la compagnie Glands de Chêne.

« Notre but était d’offrir aux chasseurs la possibilité d’appâter leur site de chasse en créant une saline avec des produits qui sont déjà dans la nature », d’expliquer le créateur de la compagnie, M. Bruno Tanguay. « Les produits que nous créons sont tous faits à partir d’un produit bien présent dans la nature : le gland de chêne. Au fil du temps, j’avais remarqué que le chevreuil aimait bien se nourrir de glands de chêne en forêt. J’ai donc décidé de tenter ma chance pour créer une gamme de produits qui permettraient d’attirer l’animal, tout en permettant la régénération de la forêt. »

À la base, pour créer une bonne saline, il faut avoir le bon territoire.

« Il est certain que même si on fait la meilleure saline possible sur un territoire, s’il n’y a pas de gibier, ça ne donnera pas de résultat, d’expliquer l’expert. Donc, si le chasseur peut bien connaître son territoire et évaluer la population de chevreuils qui se trouve sur les lieux, il aura certainement plus de succès. »

Pour ce spécialiste, il n’y a pas de recette magique. Il a toutefois certains conseils à donner pour expliquer comment il procède.

COMMENT PROCÉDER

« Il n’y a pas vraiment de recette magique, mais je crois qu’avec le temps, j’ai pris des habitudes qui ont porté fruit. Une fois que je me suis rendu sur le site que j’ai choisi, j’apporte un petit balai à feuilles. Je fais le tour de la souche, dans un rayon de six à huit pieds, pour enlever tout ce qui se trouve, branches et feuilles, afin d’arriver sur la terre. Par la suite, je mouille la souche choisie avec notre produit liquide qui est à base végétale, au moins la moitié d’un quatre litres. Ensuite, je vais ajouter du mélange de sel minéral sur la souche en petite quantité parce que j’aime en mettre plus souvent que trop au départ et ne pas revenir avant longtemps. J’en laisse aussi au sol et par la suite, je brasse à nouveau le sol avec mon balai à feuilles. Et je répète le manège quelques fois. Je crois que c’est une bonne façon d’habituer l’animal à visiter votre saline. »

Avant de quitter, il lance dans l’air des poignées de sel anisé. On peut aussi ajouter un bloc de sel.

LE GLAND DE CHÊNE

Pour le spécialiste, il faut limiter la quantité que l’on utilise au départ pour créer sa saline.

« Tout ce qui est fruité un peu, attire les animaux, c’est certain. Toutefois, nous avons décidé d’utiliser les glands de chênes parce que j’ai remarqué que cet arbre attire les chevreuils. Le grand de chêne est apprécié comme nourriture par l’animal. Il attire souvent les chevreuils matures parce qu’il a un bon apport nutritif. Il n’en fallait pas plus pour que j’arrête mon choix sur cet élément naturel. Personnellement, je ne suis pas un adepte des produits qui sont transformés chimiquement. C’est dans cet esprit que nous avons lancé la gamme de produits Glands de chêne. Aussi, en utilisant ces produits qui sont naturels, on peut contribuer à la régénération du milieu. En déposant les glands au sol, il arrive très souvent que ces derniers finissent par s’implanter et aillent se transformer en arbres sur le territoire. Finalement, on diminue de beaucoup notre empreinte sur le milieu naturel, tout en faisant le bonheur des animaux. »

La gamme de produits offerts par Glands de Chêne, pour vous aider à confectionner et à entretenir une saline, est très complète.

La meilleure façon de découvrir les produits et de connaître les points de vente, c’est de consulter le site : www.glandsdechene.com.

Tout est là pour vous permettre de comprendre la philosophie des propriétaires et les produits à choisir pour répondre à vos besoins.

Découvrir le Québec souterrain

Photo courtoisie

Les auteurs Michel Beaupré et Daniel Caron, qui sont respectivement ingénieur-géologue et spéléologue, explorent le Québec souterrain depuis plus de 50 ans. Les deux passionnés ont décidé de vous offrir dans cet ouvrage intitulé Cavernes du Québec – guide de spéléologie, le fruit de leurs connaissances et de leurs expériences. Dans cet ouvrage qui s’adresse autant aux passionnés qu’aux familles, vous retrouverez des détails sur de nombreux sites par région, des centaines de photographies et toutes les possibilités pour découvrir le monde souterrain du Québec. Cet ouvrage de 368 pages en couleurs est en vente dans les librairies un peu partout au Québec au coût de 34,95 $. Pour en savoir plus : www.editionsmichelquintin.ca.