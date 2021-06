DESGAGNÉ, Gaston "Buddy"



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 5 juin 2021 à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gaston Desgagné, époux de dame Huguette Mercier. Il était le fils de feu monsieur Alfred Desgagné et de feu dame Simone Dufour. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré, natif de l'Île aux Coudres.La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 11h auQue tous ceux et celles qui ont connu et aimé Gaston aient une pensée pour lui en cette journée. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette, ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Chantale (Michel Beaulieu), Steve (Marie Guylaine Auclair) et Cédric (Toshiko Akimoto); ses petits-enfants: Jonathan et Michaël Simard, Érica Desgagné; ses arrière-petits-enfants: Olivier et Charles Simard; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Émilienne (Yvon Bouchard), Lise (feu Albert Gagnon), Rachelle, Agathe (Gérard Thivierge), Murielle (Gaston Blouin), Ghislain (Jocelyne Godin), Jacynthe (Pierre Blouin), feu Paulin (Pierrette Tremblay) et il était le frère de feu Ghislaine et feu Aurèle; sa belle-sœur de la famille Mercier: feu Yvon (Nicole Drouin), et il était le gendre de feu Lucien Mercier et feu Marie-Jeanne Giguère et le beau-frère de feu Colette. Il quitte également ses bons amis golfeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier tout particulièrement sa sœur Murielle pour toute l'attention et le soutien porté à Gaston et sa famille. Elle remercie également l'équipe d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec et des 2 Côtes de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Un sincère merci également au docteur Pierre Boutet pour sa présence et son accompagnement. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ et/ou Fondation canadienne du rein, Section de Québec, 1270 chemin Ste-Foy, bureau 2142, Québec, (Québec) G1S 2M4, www.autorein.ca