La ville de Québec doit se doter de mesures anticorruptions

Élu maire de Québec, je m’engage à faire adopter des mesures anticorruptions qui consisteront, après consultation et évaluation, à créer un poste d’inspecteur général et la mise en place de la norme ISO 37001 anticorruption.

En 2018, il y a eu un bref débat à ce sujet au conseil municipal. À cette occasion, j’avais voté en faveur de l’avis de motion déposé par la formation Québec 21 portant sur la création de la fonction d’inspecteur général. La motion fut rejetée par l’équipe Labeaume sur la foi que des éléments de la norme ISO 37001 faisaient déjà l’objet d’un projet pilote. Aucune information quant au degré d’avancement de ce projet pilote ne nous a été fournie depuis.

Rappelons que la ville de Granby vient d’adopter la norme anticorruption ISO 37001. Cette mesure vise à prévenir et éradiquer les pratiques pouvant entraîner la collusion dans diverses organisations, dont les municipalités. Les scandales révélés par la commission Charbonneau, notamment à Montréal et à Laval, avaient mené à un resserrement des pratiques contractuelles au sein des villes et municipalités au Québec. L’entreprise soumissionnaire a notamment l’obligation d’être reconnue pour ses bonnes pratiques par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Aucune municipalité ne peut prétendre être à l’abri des dangers de collusion et de corruption. La ville de Québec doit être à l’avant-garde en cette matière. Il faut envoyer un signal clair aux entreprises qui souhaitent faire affaire avec la ville quand nous gérons un budget de plus de 3,3 milliards de dollars pour le projet de tramway.

Dans le cadre de la campagne électorale, j’ai soulevé sous la forme d’une interrogation la possibilité de collusion et de corruption dans le cadre du projet de métro VALSE soumis par Québec 21. Je craignais ce scénario, s’il n’existait qu’un seul fournisseur de matériel roulant. Après discussion avec M. Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, ce dernier m’a affirmé qu’il y a plusieurs fournisseurs de ce matériel roulant. Je lui présente publiquement mes excuses, de même qu’aux entreprises produisant le métro VAL, si mes propos ont pu porter à confusion, ce n’était pas mon intention.

La ville de Québec affirme qu’elle a resserré ses normes pour les appels de propositions et approvisionnements, et c’est tant mieux. Mais est-ce suffisant ? Avec des investissements qui vont atteindre des niveaux records au cours des prochaines années, la ville de Québec s’inscrit comme donneur d’ouvrages majeurs au Québec et au pays. Elle doit impérativement se doter de mécanismes anticorruptions étanches. Ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité éthique. Je m’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour y arriver.

– Jean Rousseau, Chef de Démocratie Québec et candidat à la mairie