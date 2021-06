Les 20 ans de «Rapides et dangereux» (et d’une franchise de plus de six milliards $)

Le 22 juin 2001, un film s’intéressant à un policier dont l’enquête le mène dans le monde des courses de rue vrombit dans les salles de cinéma. Paul Walker et Vin Diesel, deux relatifs inconnus, en sont les vedettes.

Personne ne se doutait du succès de «Rapides et dangereux» qui, pour un budget de 38 millions $ US en engrange 207,3 millions $ US et donne ainsi naissance à une franchise des plus lucratives puisqu’elle a généré (incluant les premières recettes de «F9» qui prend l’affiche chez nous le 25 juin), 6,15 milliards $ US!

Pour fêter ces 20 ans de courses folles, de rires et de moments émouvants, quoi de mieux que de se pencher sur la petite histoire méconnue du premier film?

- Le scénario, signé Gary Scott Thompson, Erik Bergquist et David Ayer a été inspiré par l’article «Racer X», paru dans le numéro de mai 1998 du magazine «Vibe». Le journaliste Ken Li y décrivait les courses illégales qui se tenaient à Queens, dans l’État de New York.

- Le réalisateur Rob Cohen a déjà qualifié «Rapides et dangereux» de «West Side Story» avec des voitures au lieu des chansons!

- Paul Walker a été le premier acteur choisi en raison de sa ressemblance avec l’acteur américain Steve McQueen. Les noms de Christian Bale, Eminem et même Mark Wahlberg avaient été avancés pour tenir le rôle de Brian O’Connor.

- Ne sachant pas quel titre donner au film, les producteurs décident d’utiliser «Redline». À la fin du tournage, ils se mettent d’accord sur «The Fast and The Furious», titre malheureusement propriété d’un certain Roger Corman, réalisateur de série B qui avait tourné un long métrage sous ce tire en 1955, à qui la production a racheté les mots.

- Les amateurs de «Donnie Brasco» et de «Extrême limite» remarqueront le nombre de références à ces deux longs métrages.

- Le cinéaste, qui fait une courte apparition en livreur de pizza, a assisté à des courses illégales afin de se préparer au tournage. Il a embauché 200 conducteurs rencontrés lors de ces événements clandestins pour filmer les premières scènes de courses automobiles. Quant à la toute première scène, elle a nécessité pas moins de 15 000 effets sonores.

- Bon nombre d’actrices étaient intéressées par le rôle de Mia, tenu par Jordana Brewster. C’est ainsi que Sarah Michelle Gellar, Jessica Biel, Kirsten Dunst et... Natalie Portman ont passé des auditions. Et dire que Mia avait été écrit pour Eliza Dushku qui l’a refusé!

- Durant la scène de la soirée qui se déroule dans la maison de Dom (Vin Diesel), le film qui passe à la télévision est «Dragon: l’histoire de Bruce Lee» réalisé par... Bob Cohen!

- Ni Jordana Brewster ni Michelle Rodriguez (Letty) n’avaient leur permis de conduire avant d’être choisies! Elles l’ont donc passé très rapidement après avoir été embauchées. Pour la petite histoire, sachez également que Michelle Rodriguez sortait avec Vin Diesel pendant le tournage.

- Les personnages de Letty et de Brian ne se parlent pas dans «Rapides et dangereux». Il faudra d’ailleurs attendre le sixième film de la franchise pour qu’ils s’adressent directement la parole.

- Vin Diesel ne voulait participer qu’au premier long métrage. On ne le voit donc pas dans la suite. Pour sa courte apparition à la fin de «Rapides et dangereux: Tokyo Drift», il a demandé une seule chose aux studios Universal: qu’ils lui cèdent les droits de la franchise «Riddick»!