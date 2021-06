Les Blue Jays l’emportent dramatiquement contre les Orioles

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Blue Jays de Toronto ont le sens du spectacle. En retard par trois points au début de la neuvième manche, la formation torontoise a finalement vaincu les Orioles par la marque de 10 à 7, samedi à Baltimore.

Avec un pointage de 7 à 4, la troupe de Charlie Montoyo a rempli les sentiers, alors qu’il n’y avait qu’un seul retrait à leur dernier tour au bâton. Riley Adams a d’abord été retiré sur des prises, ce qui a placé son équipe dans une position délicate, puis Marcus Semien a obtenu un but sur balles permettant à Cavan Biggio de croiser la plaque.

Bo Bichette a ensuite créé l’égalité, grâce à un simple tout juste hors de portée pour le voltigeur Anthony Santander. Vladimir Guerrero fils a frappé un retentissant double pour ajouter deux autres points au tableau. Finalement, Randal Grichuk a réussi un double, à son tour, qui a permis à Guerrero fils de croiser la plaque.

Plus tôt dans la rencontre, le Dominicain a réussi sa 23e longue balle de la saison. Semien a aussi étiré les bras, à deux occasions.

Les Blue Jays ont ainsi mis fin à une gênante séquence de cinq revers consécutifs, qui comprend un balayage contre les Yankees de New York.

L’incroyable remontée des Torontois a ruiné la performance hors du commun du receveur des Orioles Ryan Mountcastle. Ce dernier a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain lors de chacune de ses trois premières présences au bâton. Il a aussi ajouté une frappe en lieu sûr, un simple, à sa dernière présence. Mountcastle a complété sa soirée de travail avec quatre points produits.

Cedric Mullins a aussi connu du succès, avec deux longues balles en solo. DJ Stewart a produit l’autre point de l’équipe locale, lui aussi grâce à un circuit.

Sur la butte, le partant des Blue Jays Alek Manoah a été expulsé durant la quatrième manche. Les arbitres lui ont montré la porte de sortie quelques instants après qu’il eut atteint Maikel Franco d’un lancer. En trois manches et un tiers de travail, il a accordé cinq points mérités sur quatre coups sûrs et un but sur balles. Il a aussi fait mordre la poussière à six adversaires.

Le releveur Jordan Romano a toutefois été crédité de la victoire. En deux manches, il a seulement permis deux coups sûrs et un but sur balles. Romano (4-1) a aussi passé trois frappeurs dans la mitaine.

Les deux équipes termineront cette série de trois matchs dimanche.