L’humoriste Sylvain Larocque se lance en politique à Longueuil

L’humoriste Sylvain Larocque a annoncé samedi sa candidature au poste de conseiller municipal dans le district Saint-Charles à Longueuil pour l’équipe de Catherine Fournier.

• À lire aussi: Catherine Fournier en tête des intentions de vote à Longueuil

«Grosse nouvelle! J'annonce que je serai candidat aux côtés de [Catherine Fournier] aux élections municipales du 7 nov. prochain chez moi, dans le Vieux-Longueuil, comme candidat au poste de conseiller municipal dans le district Saint-Charles», a annoncé Sylvain Larocque sur son compte Twitter.

«Je souhaite représenter mes concitoyens à l'Hôtel de ville parce que j'aime les gens, je les connais et ils me connaissent. Je crois que mon expérience dans le milieu culturel sera bénéfique pour la [Ville de Longueuil] et que nos élus se doivent d'être représentatifs de la pop», a-t-il ajouté.

Sur Facebook, le parti de Catherine Fournier, Coalition Longueuil, a salué son parcours, de l’obtention de son baccalauréat en gestion en passant par sa carrière d’humoriste, d’auteur, d’enseignant et de conférencier.

«En se présentant comme candidat dans le district Saint-Charles, le cœur culturel vibrant de Longueuil, il a l’intention d’utiliser les idées qui l'animent pour améliorer la qualité de vie de ses concitoyennes et concitoyens de quartier et de la Ville de Longueuil tout entière», a déclaré le parti.

«Ce parcours fait d’abord et avant tout de Sylvain un homme d’idées», peut-on également lire.

Sylvain Larocque devient ainsi le 14e candidat pour la Coalition Longueuil.