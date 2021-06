Pas de jaloux chez les New-Yorkais

Tirant de l’arrière 4 à 1 après cinq manches, les Yankees ont effectué une remontée en inscrivant notamment trois points en fin de huitième pour battre les Athletics d’Oakland par le pointage de 7 à 5, samedi après-midi, à New York.

Après un circuit en solo de Gio Urshela, c’est DJ LeMahieu qui a réussi un simple de deux points pour les Yankees lors de leur poussée victorieuse.

Urshela, qui a terminé la rencontre avec deux coups sûrs, avait aussi produit un point, à l’aide d’un simple, en quatrième manche. Gary Sanchez a aussi frappé une longue balle dans le camp des Yankees.

Jesus Luzardo (2-4) a été crédité de la défaite, ayant alloué trois points mérités en une manche de travail. La victoire est allée au dossier de Chad Green (2-4).

En début de neuvième, le releveur des Yankees Aroldis Chapman a cédé un point aux Athletics, sur un simple de Ramon Laureano, mais il a ensuite fermé les livres pour enregistrer son 15e sauvetage de la saison.

Avec cette victoire, les Yankees ont porté leur dossier à 37-33 depuis le début de la saison. Ils demeurent au troisième rang de la section Est de la Ligue américaine, devant les Blue Jays de Toronto.

Les A’s (44-28) demeurent par ailleurs au sommet de la section Ouest dans l’Américaine, devant les Astros de Houston.

Lindor s’éclate face aux Nationals

Dans un autre match disputé en après-midi, les Mets de New York ont vaincu les Nationals par le pointage de 5 à 1, à Washington.

Le joueur d’arrêt-court Franciso Lindor a été la grande vedette de la rencontre avec trois coups sûrs, dont deux circuits. Il a d’ailleurs produit les cinq points des Mets.

Les Nationals ont pour leur part été limités à quatre coups sûrs dans cette partie.

Le partant des Mets David Peterson a alloué le seul point des locaux en quatre manches et deux tiers tandis que les releveurs Aaron Loup, Miguel Castro, Seth Lugo et Trevor May ont complété le travail. Loup (2-0) a signé la victoire.