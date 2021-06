Photos souvenirs: Cœur de pirate

Ascension rapide

Photo d’archives

Une jeune Cœur de pirate qui se prêtait à une séance photo en début de carrière. Elle avait appris le piano dès l’âge de 3 ans, été claviériste pour la formation Bonjour Brumaire, et désormais, elle gravissait seule les échelons de la popularité à une vitesse vertigineuse. Aussitôt remarquée quand elle avait créé sa page MySpace, on lui avait proposé d’enregistrer un premier album. Elle n’avait que 19 ans quand cet opus homonyme a vu le jour.

Les Franco déjà

Photo Agence QMI

En 2009, après avoir causé un raz-de-marée de chaque côté de l’Atlantique avec sa chanson Comme des enfants, son visage d’ange et ses bras tatoués comme une rockeuse, Cœur de pirate s’apprêtait à présenter son spectacle, à guichet fermé, aux Francofolies de Montréal. Plus tôt cette année-là, son premier album avait atteint la première place des albums les plus vendus au Canada. L’autrice-compositrice n’avait pas encore 20 ans.

Plus de 10 ans

Photo Agence QMI

Au gala de l’Adisq en 2010, Cœur de pirate tenant dans ses bras le Félix de l’Artiste québécois s’étant le plus illustré hors Québec. Quelques mois plus tôt, elle avait remporté le prix de la Meilleure chanson originale de l’année, pour Comme des enfants, au prestigieux gala des Victoires de la musique à Paris, en France. Depuis le début de sa courte carrière, elle a remporté une douzaine de trophées.

Blonde

Photo d’archives, René Baillargeon

Sur la scène du Petit-Champlain à Québec, à l’automne 2011, Cœur de pirate, le vent dans les voiles. Déjà dans le cœur d’un vaste public, ici comme en France, elle enfilait les tournées de spectacles. Elle venait de lancer son second album, Blonde, aussi acclamé que le premier avec des succès comme Adieu et Golden Boy. Elle remportera trois trophées Félix pour cet album, dont celui d’interprète de l’année.

Look et talent

Photo d’archives

Frimousse adorable, Béatrice Martin s’apprêtait à lancer son deuxième album à succès, Blonde, en 2011. L’année suivante, elle prendra une petite pause pour donner naissance à sa fille Romy, puis reviendra en 2014 avec un album de reprises pour la série télé de Fabienne Larouche, Trauma. Elle en est aujourd’hui à son cinquième album de chansons originales (neuf en tout) avec le récent instrumental Perséides.