Un gain de près de 1 M$ pour un vice-président de Saputo

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Des options payantes pour Terry Brockman

Le chef des affaires commerciales de Saputo, Terry Brockman, a empoché plus de 920 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du transformateur laitier québécois. Employé chez Saputo depuis plus de 23 ans, M. Brockman réside au Wisconsin. L’entreprise montréalaise a récemment annoncé son intention de se diversifier dans les substituts véganes, qui concurrencent de plus en plus les produits laitiers.

Landr fait une acquisition à Londres

La jeune entreprise québécoise Landr a récemment annoncé l’acquisition de la firme britannique Synchro Arts. Fondée en 1994, cette dernière commercialise les logiciels de traitement audio VocAlign et Revoice Pro. « Avec Synchro Arts, nous ajoutons une technologie de classe mondiale à notre plateforme et des employés de classe mondiale à notre équipe », s’est félicité le PDG de Landr, Pascal Pilon, dans un communiqué publié uniquement en anglais.

Ils empochent plus de 1 M$ grâce à Lightspeed

Le vice-président aux ventes mondiales de Lightspeed, Jean-David St-Martin, qui préfère se faire appeler JD, a récemment réalisé un joli profit de plus de 660 000 $ en exerçant des options de l’entreprise montréalaise. De son côté, le chef des affaires juridiques de Lightspeed, Dan Micak, a fait un gain de plus de 445 000 $ de la même manière. Le titre de Lightspeed a progressé de plus de 400 % depuis son entrée en Bourse, en mars 2019.

Une dirigeante de Bell réalise un maigre profit

Karine Moses, présidente de Bell pour le Québec, a encaissé un mince profit de 47 000 $ en exerçant des options du géant des télécommunications, la semaine dernière. Pour réaliser ce gain, elle a dû acheter pour plus de 864 000 $ d’actions qu’elle a revendues pour 911 000 $. Le titre de Bell a peu progressé au cours des cinq dernières années.

Grosses ventes d’actions chez Goodfood

Le grand patron de Marché Goodfood, Jonathan Ferrari, et le chef des opérations, Neil Cuggy, ont vendu chacun pour plus de 1,3 million $ d’actions de l’entreprise montréalaise, la semaine dernière. Les transactions s’inscrivent dans le cadre de régimes d’aliénation de titres automatique mis en place en décembre. Les deux dirigeants pourraient procéder à d’autres ventes au cours des prochains mois.

Il achète du Stingray

Le président du conseil d’administration de Stingray, Mark Pathy, a acheté la semaine dernière pour près de 645 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise de contenu audio. Il détient désormais un peu plus de quatre millions d’actions de Stingray, lesquelles valent actuellement plus de 29 M$.

