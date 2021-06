Virus: la Belgique se ferme aux extra-communautaires venant du Royaume-Uni

BRUXELLES | La Belgique va interdire l’entrée des voyageurs non citoyens de pays de l’Union européenne en provenance du Royaume-Uni pour tenter de limiter la propagation d’un variant du coronavirus qui a contraint Londres à repousser la levée des dernières restrictions en Angleterre.

Le Royaume-Uni (4 620 968 cas, dont 127 970 morts) figure sur une liste de 27 pays visés par cette fermeture des frontières belges qui doit entrer en vigueur au plus tard le 27 juin, a indiqué samedi à l’AFP Jan Eyckmans, porte-parole du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

La Belgique (1 078 679 cas, dont 25 125 morts) s’inquiète au sujet du variant Delta, qui a émergé en Inde et qui a entraîné un bond des cas de Covid-19 sur le sol britannique au point que la levée des dernières mesures de restrictions prévue le 21 juin en Angleterre (chaque nation du royaume a son propre calendrier) a été décalée de quatre semaines.

En vertu de ce renforcement des mesures belges, qui s’appliquaient déjà à l’Afrique du Sud, à l’Inde et au Brésil, seuls les citoyens de l’UE et les résidents belges venant des pays de la liste pourront entrer en Belgique. Et ces derniers devront respecter de strictes règles de quarantaine et se soumettre à des tests de dépistage.

Seules exceptions à cette interdiction: les diplomates en mission essentielle et le personnel de transport, a précisé le gouvernement.

Le variant Delta représente à ce stade 6,1% des contaminations en Belgique, selon les dernières statistiques, mais certaines études indiquent que le taux réel est supérieur.

Les voyageurs venant du Royaume-Uni doivent déjà, avant même l’entrée en vigueur des mesures annoncées samedi, prouver le caractère essentiel de leur voyage pour pouvoir entrer en Belgique.

La décision de renforcer les restrictions pour les personnes arrivant des 27 pays a été prise lors d’une réunion vendredi du comité gouvernemental chargé de la lutte contre le Covid-19 et doit être publiée au Journal officiel dans les prochains jours.

Le Royaume-Uni et la Géorgie sont les deux seuls pays d’Europe inscrits sur cette liste, sur laquelle figurent également le Botswana, la République démocratique du Congo, la Jordanie, le Qatar, le Népal, la Bolivie, le Paraguay, le Chili, l’Uruguay, Trinité-et-Tobago, la Colombie, le Bangladesh, l’Ouganda, l’Argentine, le Zimbabwe, l’Eswatini, le Lesotho, la Namibie, le Mozambique, le Surinam, le Pérou et le Pakistan.