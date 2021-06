À peine deux cas de COVID-19 à Québec

La région de la Capitale-Nationale a enregistré à peine deux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, un nombre qui n’avait pas été vu dans la région depuis des lustres.

En comparaison, le nombre de cas recensés à Québec et dans les environs lors de la dernière semaine oscillait en six et neuf par jour, tandis qu’il faut remonter aux cas annoncés le 13 juin pour trouver un bilan totalisant deux chiffres.

La Capitale-Nationale n’est cependant pas la seule à bien faire dans le centre et l’Est-du-Québec. Le Bas-Saint-Laurent, avec 0 cas, et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, avec à peine deux infections, continuent aussi à afficher une bonne mine.

Malmenée par une éclosion majeure en Beauce ce printemps, la région de Chaudière-Appalaches est aussi en train de tourner le dos à la pandémie avec à peine cinq contaminations détectées dans les dernières 24 heures, soit autant que dans le bilan de samedi.

Aucune de ces régions n’a déploré un nouveau décès dimanche.

Pris dans son ensemble, le Québec a répertorié seulement 103 nouvelles infections au cours de la dernière journée, en plus de deux décès.

La très grande majorité des infections continuent à se produire dans la région métropolitaine, incluant Montréal, Laval, la Montérégie, Lanaudière et les Laurentides.

