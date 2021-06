À quel âge on devient vieux?

J’arrive à 70 ans, et c’est comme si je me rendais compte que j’allais mourir dans un avenir assez rapproché, alors que je n’avais même pas réalisé, quand j’ai pris ma retraite du travail, que j’entrais dans la dernière phase de ma vie.

Je pense que le confinement imposé par la pandémie a joué un rôle dans cette prise de conscience. Heureuse, même sans conjoint depuis ma séparation avec le père de ma fille, je me suis soudain mise à ronger mon frein, seule dans mon logement, sans pouvoir fréquenter qui que ce soit.

Alors qu’au début, ça n’allait pas trop mal, quand l’automne nous a imposé un deuxième confinement, ce fut comme si mon cerveau refusait de l’accepter. À partir de là, j’ai commencé à penser que la vieillesse me tombait dessus tout d’un coup.

J’ai perdu l’envie de m’occuper de moi et de faire attention à ma tenue, même pour aller faire mes courses. J’ai espacé mes rencontres virtuelles avec ma fille, son chum et son fils ainsi qu’avec mes amies, parce que je n’avais plus rien à leur dire.

Tout le monde me le reproche, mais je ne trouve pas le courage de prendre le temps de leur expliquer combien je me sens mal. Je préfère me replier à regarder bêtement la télé des journées entières en pyjama, et même s’il est permis aux personnes seules de recevoir la visite de quelqu’un de temps en temps, je ne veux voir personne. C’est vraiment pas drôle de vieillir, Louise.

Mémé

Pour répondre à la question qui coiffe votre lettre, je dirais qu’on peut devenir vieux à tout âge (20, 30, 50 ou 80 ans), pour peu que notre attitude face à la vie s’inscrive dans un processus de fermeture. Ce que vous me semblez avoir décidé de faire en vous repliant sur vous-même.

Certes, la pandémie vous a orientée sur ce chemin, mais vous avez fait le choix de donner toute la place au découragement, au lieu de vous mettre en processus de réaction à une agression débilitante.

On dirait que l’espoir a quitté votre champ de vision et que plus rien autour de vous ne vous intéresse. L’avenue que vous me semblez avoir empruntée s’apparente pour moi à la lente décomposition de l’humain que la dépression provoque.

Vous allez certainement m’objecter que je ne suis pas en mesure de poser de diagnostic et vous aurez raison. Mais si j’étais à votre place, je consulterais avant de m’enfoncer encore plus dans ce qui risquerait de vous isoler totalement des autres à plus ou moins long terme. Il est urgent d’en parler, en commençant par ouvrir votre cœur à votre fille et à vos amies pour obtenir leur soutien. Pour vous en convaincre, lisez la lettre qui suit.