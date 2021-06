Apprendre à développer son énergie vitale

Avez-vous déjà rencontré quelqu’un que vous ne connaissiez absolument pas et qui vous a laissé une bonne impression sans savoir pourquoi ? Un peu comme s’il s’agissait de quelqu’un de spécial, d’agréable, même si son apparence n’avait rien de particulier. Ces personnes dotées d’une personnalité et d’un magnétisme extraordinaires possèdent habituellement une énergie vitale développée hors du commun et c’est ce qui fait que l’on aimerait les revoir ou les intégrer à son cercle d’amis.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sur votre passage vous laissent complètement indifférent tandis que d’autres peuvent avoir un impact fort, notamment en raison de ce qu’elles dégagent. Cela peut être de la joie de vivre, de la bonté, ou quelque chose d’inexplicable semblable à une étincelle faisant en sorte que l’on se sent bien à ses côtés. La plupart du temps, ce sont des gens qui on réussi leur plan de vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Peu importe leur métier, ils sont là où ils souhaitent être. « Il s’agit d’une certaine magie, d’un magnétisme indescriptible que l’on ressent en présence de ceux qui ont vraiment réussi sur toute la ligne », explique l’auteure et coach Rajshree Patel.

Peu de gens sont parfaitement bien alignés, mais c’est certainement le cas de l’auteure Rajshree Patel, élevée entre l’Inde rurale et la ville de New York. Elle a fondé, ces trente dernières années, plus de 600 centres de méditation dans 159 pays en plus de former des milliers d’instructeurs avec la Fondation l’Art de Vivre, un organisme humanitaire et de développement personnel à travers le monde.

Photo courtoisie

« Pour y parvenir, il est nécessaire de puiser dans une source d’énergie, de créativité et d’épanouissement qui se trouve en chacun de nous », indique Rajshree Patel, qui a notamment enseigné ses pratiques à des chefs d’entreprise classées dans le Global 500 de Fortune sur comment fonctionne l’esprit, comment lâcher prise sur le stress, comment être plus résilient et plus épanoui dans sa vie personnelle et professionnelle.

Changer de vocation

Tout a commencé pour Rajshree Patel, qui était alors avocate, lorsqu’elle a dû, pour mieux préparer un dossier pour meurtre, se rendre au bureau d’un médecin légiste qui procédait à une autopsie sur le corps d’une femme enceinte de huit mois, qui avait reçu une balle qui lui avait été fatale. « Mon cerveau a disjoncté lorsque je l’ai vu retirer le bébé de l’utérus en le tirant par un pied », admet-elle.

Rapidement les questions existentielles sont survenues. « Qu’est-ce qui fait que nous sommes en vie ? Quelle est la différence entre être vivant et se contenter d’exister » questionne-t-elle. « Je me suis ensuite posé les mêmes questions pour moi, qu’est ce que je suis en train de faire de ma vie ? »

Il n’en aurait pas fallu pas beaucoup plus pour que Rajshree Patel, retourne en Inde, pour d’abord une simple retraite fermée de six semaines. Mais la vie l’a prise par surprise. Elle a laissé derrière elle le droit pénal, pour étudier pendant cinq ans et des centaines d’heures la sagesse antique du Vedanta avec le maître spirituel, Sri Sri Ravi Shankar, au grand dam de ses parents. « Mes parents ont cru que j’étais devenue folle, eux qui avaient quitté l’Inde pour s’installer aux États-Unis », confie-t-elle. Trente ans plus tard, elle pose les mêmes questions à ses clients. « Est-ce que vous êtes en train de vous contenter de suivre le mouvement ou bien êtes- vous stimulés le matin par une nouvelle journée qui commence ? »

Se servir de l’énergie

La totalité de son ouvrage volumineux est basée sur le principe de l’énergie, de ce que l’on en fait, expliquant pourquoi certaines personnes sont continuellement en perte d’énergie complètement épuisées par la vie et les émotions qu’elles traînent alors que d’autres sont débordantes de dynamisme. « L’énergie est non seulement le combustible qui fait fonctionner notre corps, mais aussi notre esprit et nos émotions », souligne l’auteure.