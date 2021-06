Eric Lindros: un non qui résonne toujours

Le 22 juin 1991, à Buffalo, Eric Lindros rejoignait l’état-major des Nordiques sur l’estrade quand l’équipe en a fait le premier choix du repêchage de 1991 malgré son intention de ne pas jouer à Québec. Le malaise, qui se lisait déjà sur tous les visages, est devenu d’autant plus criant lorsque le jeune surdoué a plié le chandail fleurdelisé pour le ranger sous son bras, sans jamais songer à l’enfiler.

• À lire aussi: Eric Lindros: avant Québec, il y a eu Sault-Ste-Marie

Ce n’était que le début d’une longue saga qui, 30 ans plus tard, soulève toujours les passions des antagonistes impliqués. Retour dans le temps...

L’affaire Lindros s’avère l’épisode le plus houleux de la trop brève histoire des Nordiques. Pendant de longs mois, le propriétaire de l’équipe, Marcel Aubut, et le directeur général et entraîneur-chef, Pierre Pagé, ont tenté en vain de convaincre celui qui était perçu comme le prochain joueur vedette de sa génération.

Les discussions acrimonieuses entre les deux clans ont maintes fois été étalées sur la place publique, signe que toute union potentielle entre Lindros et les Nordiques relevait de l’utopie.

À l’époque, l’attaquant format géant, flanqué de ses parents, tirait sur tous les flancs. La petitesse du marché de Québec, la barrière de la langue et plusieurs autres raisons étaient évoquées pour justifier le refus.

En 2016, lorsqu’il a été admis au Temple de la renommée du hockey après une belle carrière qui l’a conduit à Philadelphie, New York, Toronto et Dallas, Lindros a toutefois blâmé directement Marcel Aubut dans une tournée médiatique qui a servi de réhabilitation auprès des Québécois. Selon lui, le flamboyant avocat à la tête de l’organisation était l’unique responsable de son désir d’évoluer ailleurs.

Juste une excuse

Plusieurs voix discordantes s’élèvent toutefois contre sa version.

« Blâmer Marcel Aubut, c’est une excuse », tranche Pierre Pagé, dans un échange avec le Journal lors duquel il a indiqué que Québec n’était pas l’unique destination rayée de la carte.

« Lindros et son agent nous ont dit qu’il ne voulait pas jouer à Los Angeles à cause de (Wayne) Greztky, ni à Philadelphie. Il avait un plan et savait où il préférait jouer et bénéficier d’avantages financiers. Il espérait aboutir à Chicago avec l’entraîneur-chef Mike Keenan. Mike et la mère de Lindros étaient des copains de classe. Eric voulait jouer pour Mike, qui l’avait dirigé à la Coupe Canada », assure Pagé.

« Pourqoui Lindros n’aimait pas Gretzky et qu’il ne voulait pas jouer à Los Angeles? Pourquoi Lindros n’aimait pas Marcel Aubut? Pourquoi Lindros nous avait laissé entendre qu’il ne voulait pas aller à Philadelphie? S’embarquer dans tout ça, c’est donner du crédit à toutes ses excuses! ».

Une organisation perdante

Lindros n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue, estimant sans doute qu’il n’ajouterait rien à ses déclarations d’il y a cinq ans concernant Marcel Aubut.

Son agent de l’époque, Rick Curran, a eu maille à partir avec son client au bout de quelques années seulement, mais il ne contredit pas aujourd’hui son ancien protégé.

Selon lui, la seule et unique raison qui explique le mépris du clan Lindros à l’endroit d’Aubut est que ce dernier aurait déployé toutes les tactiques imaginables pour que les Nordiques s’assurent d’accumuler les premiers choix plutôt que de développer une culture gagnante.

Écoutez le journaliste Stéphane Cadorette avec Jean-François Baril

« Ce n’est tellement pas si compliqué que ça en l’air. Eric et ses parents avaient des inquiétudes à l’idée de jouer pour un individu qu’ils n’avaient pas en haute estime et ils ont pris la décision de ne pas aller là. Ils étaient prêts à patienter pour qu’il évolue avec une franchise en laquelle ils avaient confiance.

« Est-ce que d’autres facteurs comme la taille du marché ont fait partie des discussions ? Absolument, mais en fin de compte, ce n’est pas ce qui a influencé la décision. Ils n’avaient pas beaucoup de respect pour Marcel Aubut et ses stratégies pour prioriser les premiers choix. Eric était extrêmement compétitif et il ne pouvait pas tolérer qu’un propriétaire accepte autant la défaite », fait-il valoir dans une longue entrevue.

De 1987 à 1991, les Nordiques ont repêché à six reprises parmi les 10 premiers choix, dont trois fois au tout premier rang en 1989 (Mats Sundin), 1990 (Owen Nolan) et 1991 (Eric Lindros).

L’ancien directeur des sports du Journal de Québec, Claude Bédard, était aux premières loges durant tout le mélodrame et refuse obstinément de croire en cette analyse de culture perdante.

« Personne dans le clan Lindros n’a à se sentir coupable ou à s’excuser de quoi que ce soit. La vraie raison de son refus de venir à Québec devrait toutefois être donnée. Après 30 ans, c’est facile de dire que c’est la faute d’Aubut, mais c’est la vision d’une personne hypocrite qui s’esquive. Les faits, c’est que la famille Lindros n’a rien voulu savoir de Québec. Son père gouvernait, sa mère gérait et Lindros s’est servi de Québec pour s’en aller dans un gros marché, où il allait décrocher un gros salaire et devenir une grosse vedette pour flatter son gros ego », fustige-t-il.

Pourparlers inexistants

Malgré une offre mirobolante pour l’époque de 50 millions pour 10 ans, le clan Lindros n’a jamais bronché. Ni même passé proche, selon Pierre Pagé.

Photo d'archives

« La dernière fois que j’ai discuté avec la famille, au Château Bonne Entente, Guy Lafleur était là pour nous aider. Guy a conclu assez rapidement qu’Eric ne viendrait pas, sous aucune condition. Une autre fois à Toronto on a vécu le même scénario. Refus complet, pas de place pour la discussion ! Son père et sa mère s’étaient entourés de spécialistes depuis plusieurs années et ils avaient un plan », raconte-t-il.

Un plan qui n’incluait pas Québec et même 30 ans plus tard, l’amertume demeure vive. En 1992, l’échange de Lindros aux Flyers a amené la manne aux Nordiques et aux amateurs, qui ont toutefois vu leur plaie rouvrir quand le résultat tant attendu aura été deux coupes Stanley... au Colorado.

LA CARRIÈRE D’ERIC LINDROS



SAISON ÉQUIPE MATCHS JOUÉS BUTS PASSES POINTS 1992-93 Flyers 61 41 34 75 1993-94 Flyers 65 44 53 97 1994-95 Flyers 46 29 41 70 1995-96 Flyers 73 47 68 115 1996-97 Flyers 52 32 47 79 1997-98 Flyers 63 30 41 71 1998-99 Flyers 71 40 53 93 1999-00 Flyers 55 27 32 59 2000-01 *N'a pas joué







2001-02 Rangers 72 37 36 73 2002-03 Rangers 81 19 34 53 2003-04 Rangers 39 10 22 32 2005-06 Maple Leafs 33 11 11 22 2006-07 Stars 49 5 21 26 TOTAL LNH

760 372 493 865

Un coup dur pour l’orgueil de Québec

Eric Lindros n’a certainement pas été le seul joueur à inclure les Nordiques sur sa liste des indésirables. Sauf que son refus est celui qui a ravivé les plus grands complexes d’infériorité dans le marché de Québec, qui bataillait avec acharnement pour lutter contre les grandes villes.

« Il n’y a aucun doute que sa décision a eu une influence sur la perception du marché par les autres joueurs d’impact à travers la ligue », opine l’ex-défenseur Steven Finn, qui en a vu d’autres en 725 matchs dans la LNH, dont 605 chez les Nordiques.

Les John Ogrodnick, Walt Poddubny, Greg Millen et de nombreux autres cas témoignent des difficultés des Nordiques à l’époque de faire de l’œil à des joueurs anglophones bien établis.

Crédibilité effritée

Rien, cependant, de comparable à la décision de Lindros, qui a jeté la plus glaciale des douches sur la ville.

« Ce dossier a effrité une bonne partie de la crédibilité de l’équipe. Les Nordiques sont passés pour un petit club de campagne incapable de séduire autre chose que des joueurs marginaux. Québec était trop petite pour y emprisonner un joueur gros et grand comme Lindros», déplore Claude Bédard, qui a été directeur des sports au Journal de Québec de 1969 à 1997.

Pas facile à vendre

D’ailleurs, même certains joueurs obtenus en juin 1992 dans la méga transaction de Lindros à Philadelphie (à lire dans notre livraison de demain) ont dû se faire convaincre de se rapporter aux Nordiques.

Ce fut le cas pour le gardien Ron Hextall et l’attaquant Mike Ricci.

« Quand je suis arrivé en 1990, on m’a fait comprendre que la majorité des équipes échangeaient leurs joueurs à Québec et Winnipeg, deux villes où la plupart ne voulaient pas jouer, pour donner une leçon aux autres », souligne Pierre Pagé.

« Ça n’a jamais rien eu à voir avec le fait que c’était Québec et qu’on y parle français », tempère aujourd’hui Rick Curran, qui représentait les intérêts de Lindros.

« Tout ça est devenu une histoire exagérée. La décision de la famille aurait été la même pour n’importe quelle autre franchise qui aurait agi comme Marcel Aubut le faisait à cette époque.

« Il était un homme d’affaires extrêmement agressif. Son style plaisait à certains, tandis que d’autres étaient plus critiques à son endroit. Ça n’avait rien de personnel, mais le problème c’est qu’il avait orchestré des façons de perdre dans les années précédentes et que ce n’était pas un bon environnement pour amorcer une carrière.»

Visiblement, les années n’ont pas réconcilié les deux camps.