Hommage à nos brigadiers, hommage à Mme Raymonde!

Peu importe la température, elle est là. Souriante, dynamique et enjouée. Raymonde Vigneault, ou Mme Raymonde, pour ceux qui ont le privilège de la côtoyer chaque jour, est un ange qui veille à la sécurité de centaines de petits et grands.

Fidèle au poste depuis 1992, elle s'assure qu'ils et elles arrivent à bon port. Avec un sourire épatant, sous la pluie battante, elle met un peu de douceur dans nos journées, même les plus maussades.

J'ai décidé d'écrire quelques lignes pour la remercier, et surtout, pour lui faire réaliser à quel point son travail a une immense valeur, peut-être même plus grande qu’elle ne le réalise.

Un travail indispensable

Je voulais également en profiter pour remercier tous ces travailleurs et travailleuses qui œuvrent dans l'ombre. Un brigadier ou une brigadière, quel travail indispensable pour s’assurer que nos petits sont en sécurité et, pourtant, on en parle peu.

Je l'ai vue, tous les matins, s'inquiéter du retard de l'un ou se fâcher de l'inattention d'un conducteur. Cette femme, qui à la fois m'impressionne et me fait croire en l'humanité des gens. Qu’est-ce qui peut bien motiver quelqu’un à se lever tous les matins, retourner chez elle, revenir pour l’heure du dîner, retourner à la maison et revenir une troisième fois pour le retour à la maison, et ce, jour après jour pendant plus de 28 ans?

L’amour des enfants

Elle me raconte que c’est l’amour des enfants qui la motive à se présenter tous les jours, surtout depuis le triste décès de son mari. Cet emploi lui permet de rester connectée à ce qu’il y a de plus précieux: la génération future.

Je dois l’avouer, en tant que maman de deux jeunes filles, son humanité me touche profondément. Par nos salutations, discrètes au départ, puis nos bouts de conversations quotidiens, elle me ramène à ce qu’il y a de plus beau chez l’humain: cette préoccupation qu’ont certaines personnes à prendre soin des autres.

Je sais qu’il en existe plusieurs centaines, voire des milliers, de ces êtres au grand cœur, mais dans cette année particulièrement difficile, on dirait qu’on en voit moins. Ou du moins, qu’on en entend moins parler.

Pour moi, rien n’est plus important que mettre en lumière ces personnes particulièrement spéciales et prendre un temps pour souligner leur implication à rendre notre monde meilleur.

Merci!

Je vous invite donc à être attentifs à tous ces magiciens du quotidien qui transforment nos vies par des gestes simples, mais tellement essentiels pour que la vie poursuive son cours. Merci du fond du cœur, et j’espère que nos échanges journaliers se poursuivront pendant encore de nombreuses années. On se revoit au coin de la rue à l’automne!

Geneviève Beaudoin – Beauport

Une maman reconnaissante