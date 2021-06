La crise de la COVID a élargi nos horizons

La COVID-19 a poussé les téléspectateurs à expérimenter. Selon une étude, la plupart d’entre eux ont profité du confinement pour regarder quelque chose qu’ils n’auraient jamais songé à regarder.

Alors qu’on recommence lentement mais sûrement à passer nos soirées ailleurs que devant notre téléviseur, un nouveau rapport de l’Observateur des technologies médias (OTM) révèle qu’au cours des 15 derniers mois, soit depuis l’arrivée d’une certaine pandémie mondiale, 54 % des Canadiens ont suivi une série — ou visionné un film — qu’ils n’auraient jamais imaginé regarder en temps normal.

Ce pourcentage chute à 37 % chez ceux qui n’ont pas d’abonnement à Netflix ou tout autre service de vidéo sur demande.

Du côté des abonnés aux plateformes d’écoute en continu, les adeptes de Crave semblent les plus curieux, puisque selon le rapport de l’OTM, 64 % d’entre eux ont regardé quelque chose qu’ils n’auraient pas regardé autrement. Suivent les abonnés d’Amazon Prime Video (62 %), Disney+ (60 %), Netflix (59 %) et Apple TV+ (59 %).

Les jeunes plus aventureux

Autre détail intéressant qui ressort du rapport : plus on vieillit, moins on s’aventure en terrain inconnu. C’est ce qu’on remarque quand on dissèque les statistiques de l’OTM par groupes d’âge.

Au palmarès des téléspectateurs susceptibles de consommer des contenus visuels inattendus, les milléniaux (18-40 ans) ouvrent la marche avec 61 %. La Génération X (41-55 ans) arrive au 2e rang avec 53 %, suivie des jeunes (56-64 ans) et vieux (65-75 ans) baby-boomers avec respectivement 51 % et 42 %. Enfin, les aînés (76 ans et plus) s’avèrent les moins intrépides avec 35 %.

De District 31 à Games Of Thrones

Photo courtoisie

L’étude de l’OTM ne donne pas d’exemples précis du contenu que certaines personnes ont regardé contre toute attente. Mais pas besoin d’aller bien loin pour dénicher quelques titres. Au Québec, plusieurs téléspectateurs, qui s’en sont vantés sur Facebook, ont profité des premières vagues pour rattraper les quatre premières saisons de District 31 sur ICI Tou.tv et ainsi comprendre le buzz entourant cette quotidienne, qui refuse de mourir.

Photo courtoisie

D’autres, comme l’auteur du présent texte, ont engouffré les huit saisons d’une série, phénomène qu’ils avaient initialement boudé par manque d’intérêt pour tout ce qui touche le médiévalo-fantastique : Game of Thrones.

Ce rattrapage de séries de longue haleine (Grey’s Anatomy, Breaking Bad) n’est pas surprenant. En raison du confinement, soudainement, personne ne manquait de temps pour passer des heures devant l’écran.

Essais-erreurs

Photo courtoisie

Parfois, ces escapades télévisuelles hors des sentiers battus ont donné d’excellents résultats. D’autres fois, un peu moins, comme en témoigne ce message d’un lecteur, qui s’est tapé Servant (La domestique) du réalisateur M. Night Shyamalan (Le sixième sens) sur Apple TV+, même s’il trouvait ça mauvais.

« J’aurais abandonné en temps normal, mais comme on était confinés, je me suis rendu jusqu’au bout », nous écrit-il.