Les Blue Jays reprennent de bonnes habitudes

Inspirés par leur fin de match de la veille, les Blue Jays de Toronto ont signé une deuxième victoire en autant de matchs contre les Orioles, cette fois au compte de 7 à 4, dimanche, à Baltimore.

La troupe de Charlie Montoyo s’est réellement mise en marche en cinquième manche, avec un retard de 1 à 0.

Bo Bichette a entamé le tout en poussant Reese McGuire au marbre grâce à un simple. Teoscar Hernandez a suivi peu après avec un double poussant Bichette à la plaque. Randal Grichuk et Cavan Biggio ont complété la poussée de quatre points des visiteurs avec des simples d’un point chacun.

Bichette, qui a envoyé deux balles en lieu sûr, a produit un second point pour les siens sur son deuxième simple du match.

McGuire a aussi été très productif avec deux points produits sur quatre coups sûrs, dont trois doubles.

Les Orioles ont répliqué avec des longues balles. Trey Mancini en a réussi une première, en solo, durant le premier tour au bâton des siens, puis une seconde, de deux points, en huitième manche. Pedro Severino a aussi réussi une claque en solo au huitième tour au bâton des siens.

Sur la butte, le partant Hyun Jin Ryu a été dur à l’endroit des frappeurs adverses. En sept manches de travail, il a seulement accordé un point, sur le circuit de Mancini, en plus de permettre trois autres coups sûrs et un but sur balles, sans causer de dégâts. Ryu (6-4) a aussi passé quatre adversaires dans la mitaine. Pour sa part, le releveur Tyler Chatwood a signé son premier blanchissage de la saison.

Du côté des Orioles, le partant Matt Harvey (3-9) a été victime de la poussée des Jays. En quatre manches et un tiers au monticule, il a permis quatre points et neuf coups sûrs.

Les Blue Jays profiteront d’une journée de congé, lundi, avant de disputer deux matchs contre les Marlins de Miami. Ils retrouveront les Orioles par la suite pour une série de quatre duels.