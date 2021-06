Les Yalls ont encore le numéro d’Équipe Québec

Après avoir perdu les deux matchs présentés la veille, Équipe Québec a de nouveau subi la défaite face aux Yalls, dimanche après-midi, à Florence.

Cette fois, le «Fleurdelisé» a baissé pavillon 8 à 7. Il s’agit de la première fois cette saison que la troupe du gérant Patrick Scalabrini subit un balayage. Rappelons qu’elle avait été sévèrement corrigée 20 à 3 dans le premier duel de samedi et avait été vaincu 4 à 3 dans le deuxième match.

Dans l’affrontement du jour, un ballon-sacrifice de Harrison DiNicola réalisé en septième manche a permis à Chad Sedio de briser une égalité de 7 à 7. Incapable d’amasser un autre point, Équipe Québec a dû s’avouer vaincu.

La défaite a été ajoutée au dossier de Nick Horvath (1-1). Œuvrant pendant seulement une manche et deux tiers, le natif de la Floride a donné un point sur deux frappes en lieu sûr. Le partant Ben Hoffman a quant à lui permis cinq points sur six coups sûrs, et ce, en quatre manches de boulot.

En attaque, Jesse Hodges a réussi deux coups de circuit et a produit trois points pour Équipe Québec. Son coéquipier Jeffry Parra a également expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Le club de la Belle Province tentera de renouer avec la victoire mardi, lors du premier duel d’une série de trois matchs contre les Crushers à Lake Erie.