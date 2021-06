L’Ukraine à la recherche d’une première qualification pour les huitièmes

L’Ukraine pourrait écrire une page d’histoire en obtenant sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro pour la première fois, lundi, lors de son dernier match de la phase préliminaire.

Pour ce faire, la troupe d’Andriy Shevchenko devra gagner ou faire un match nul contre l’Autriche. Elle obtiendrait ainsi la deuxième place du groupe C.

Le sélectionneur ukrainien a toutefois servi une mise en garde à ses joueurs.

«Théoriquement, nous pouvons nous satisfaire d’un match nul, mais nous savons à quel point ces matchs sont difficiles. Si nous jouons la partie en pensant qu’une nulle est la solution pour nous, nous n’obtiendrons jamais ce résultat», a affirmé Shevchenko dont les propos ont été rapportés par l’AFP.

Faire taire les rumeurs

Avec cette déclaration, «Sheva» a tenté de mettre fin aux échos affirmant que l’Ukraine et l’Autriche s’organiseraient pour faire un match nul. Ce résultat permettrait notamment aux Autrichiens d’être parmi les meilleurs troisièmes et d’accéder à la prochaine étape de la prestigieuse compétition.

«C’est le genre de truc qui peut être puni sévèrement. Toutes les allusions au fait que nous pourrions nous mettre d’accord pour faire un match nul doivent cesser immédiatement. Ce n’est tout simplement pas vrai», a clamé Shevchenko.

«Je crois en mon équipe. Je suis très satisfait de l’attitude des gars et du déroulement du tournoi pour nous. Les huitièmes de finale nous attendent», a-t-il conclu.

Attention à Arnautovic

Pour obtenir le résultat souhaité par leur entraîneur, les Ukrainiens devront se méfier de Marko Arnautovic. Le milieu de terrain offensif a purgé sa suspension d’une partie et il sera du onze partant de l’Autriche.

L’athlète de 32 ans avait été contraint de rater le duel contre les Pays-Bas (une défaite de 2 à 0) pour des insultes émises durant l’affrontement contre la Macédoine du Nord (une victoire de 3 à 1).

Lors de l’unique partie qu’il a disputée à l’Euro, Arnautovic a fait son entrée dans le match à la 59e minute et a fait bouger les cordages à la 89e. C’est d’ailleurs en célébrant qu’il a ciblé ses adversaires.

«J'ai reconnu publiquement ma mauvaise conduite avant même que la procédure ne soit engagée et je me suis excusé, avait indiqué Arnautovic cette semaine. Il y a eu des mots regrettables des deux côtés, mais les provocations ne justifient pas non plus mon comportement.»

Le duel entre l’Ukraine et l’Autriche sera tenu à midi.

Les autres matchs

Macédoine du Nord c. Pays-Bas

Midi

Déjà éliminée, la Macédoine du Nord tentera d’obtenir un premier gain à l’Euro, elle qui dispute le tournoi pour la première fois de son histoire. Le petit pays affrontera les Pays-Bas, déjà assurés de finir le tour préliminaire au sommet du groupe C.

Russie c. Danemark

15 h

Les Russes doivent signer une victoire ou un match nul contre le Danemark pour passer à la prochaine étape. Une défaite de la Finlande serait également salutaire pour le pays de Vladimir Poutine. Pour sa part, le Danemark n’a toujours pas connu le bonheur de la victoire depuis le début des hostilités à l’Euro.

Finlande c. Belgique

15 h

En compétition directe avec la Russie pour le deuxième rang du groupe B, la Finlande doit l’emporter ou faire une partie nulle, en plus de voir ses rivaux baisser pavillon contre le Danemark. La Belgique, quant à elle, remportera le groupe B avec un match nul ou une victoire.