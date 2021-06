Quartiers d'ici: en famille à Beauport

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

L’arrondissement Beauport a connu une forte croissance économique et démographique ces dernières décennies, attirant sur son territoire des familles séduites par ses multiples activités et ses commerces en abondance, promettant aux petits et grands de ne jamais s’ennuyer!

Jeunesse et dynamisme décrivent bien Beauport, dont la moyenne d’âge de ses résidents se situe à 42 ans. Ses quartiers grouillent de familles qui aiment bouger, car les attraits et les activités ne manquent pas! Pédaler sur le Corridor des Cheminots, se promener au parc de la Rivière-Beauport, camper au Centre de plein air de Beauport, s’élancer sur le parcours du Club de golf Le Montmorency et plus encore.

Il est même possible de s’offrir de courtes vacances, les pieds dans le sable ou dans l’eau à la Baie de Beauport. Sports de plage, activités nautiques, vélo parc, jeux d’eau, camping en véhicule récréatif et parc d’escalade extérieur attendent les visiteurs, à seulement quelques minutes de leur domicile.

Le Parc de la Chute Montmorency s’avère également une destination de proximité époustouflante, avec notamment sa nouvelle passerelle panoramique, sa via ferrata, son téléphérique, son pont suspendu, ses grands espaces pour pique-niquer et sa chute haute de 83 mètres. Quel privilège d’habiter tout près!

Toujours très couru

Dans les années 80 et 90, cette ancienne ville aujourd’hui devenue un arrondissement, a vécu un «boum» démographique. Les quartiers de maisons à paliers rectangulaires, qui ont toutes un air de famille, témoignent d’ailleurs de cette période.

Certains se souviendront sûrement être allés regarder un film dans leur voiture au Cinéparc dans ces mêmes années. Celui-ci a fait place aujourd’hui à un cinéma, puis à un développement commercial proposant une offre complète de services sur la rue Clémenceau. De grandes bannières du commerce au détail et des restaurants s’y sont établis. Cette artère transformée dans les années 2000 a d’ailleurs entraîné l’arrivée de nouveaux résidents dans ses plus récents quartiers tout autour.

La proximité de l’autoroute Félix-Leclerc, menant rapidement les automobilistes à l’autre extrémité de la ville de Québec, n’est également pas étrangère à cette croissance. Commerçants et résidents y voyant plusieurs avantages.

Quant aux coûts des unités d’habitation à Beauport, ils séduisent les premiers acheteurs et les familles. En 2020, le prix médian des maisons s’élevait à 265 000$, alors que pour devenir propriétaire d’un condo, un investissement de 170 000$ était nécessaire.

Il était une fois...

L’arrondissement historique de Beauport se déploie sur un territoire linéaire de six kilomètres, traversé par le chemin Royal et l’avenue Royale, formant l’une des premières routes de Nouvelle-France. Le long de cet axe, on admire la beauté des maisons ancestrales disposées en dents de scie. Ce secteur historique abrite 500 bâtiments d’intérêt patrimonial, dont la plus ancienne est la maison Girardin, cette habitation de pierre du tournant du 19e siècle devenue le centre d'interprétation du patrimoine beauportois.

