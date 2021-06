Québec investit plus de 1M$ pour la relance de l’industrie musicale

Le déconfinement du Québec touche également l’industrie musicale avec le projet «Écoute mon album» de l’Association québécoise du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) qui souhaite promouvoir les artistes québécois, une initiative soutenue par Québec avec un financement de plus d’un million $.

L’ADISQ compte ainsi mettre en avant 80 artistes québécois de tous styles confondus qui ont lancé un album pendant la pandémie de COVID-19 et qui prévoient des spectacles dès cet automne.

Prévue pour l’hiver 2022, la campagne prévoit une série de 80 capsules télé et web produite par l’association et qui sera diffusée sur les grands réseaux de télédiffusion.

Le gouvernement Legault a par ailleurs annoncé un financement de 1 115 000 $ dans ce projet afin de soutenir la relance de ce secteur.

«Pour ce secteur, la pandémie a eu entre autres comme effet collatéral de limiter la visibilité des albums lancés dans la dernière année et les chances pour les artistes de se produire en spectacle. Je salue donc cette formidable initiative de l’ADISQ et de ses partenaires visant à promouvoir et à valoriser le travail des artistes et des artisans d’ici», a déclaré dimanche par voie de communiqué Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

La série sera retransmise sur ICI TÉLÉ, Noovo, Télé-Québec et TVA, mais aussi sur les plateformes numériques d’ICI ARTV, ICI TOU.TV, La Fabrique Culturelle, Noovo.ca, Radio-Canada OHdio, PalmarèsADISQ et TVA+.

«Alors que l’horizon semble enfin s’éclaircir, l’ADISQ est heureuse et reconnaissante de ce soutien important octroyé par le gouvernement du Québec pour nous permettre de développer un projet porteur qui accompagnera plusieurs artistes du milieu musical en cette année de relance», a soutenu la vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l’ADISQ, Solange Drouin.

Les artistes souhaitant faire partie de ce projet peuvent dès à présent soumettre leur candidature à l’ADISQ, et ce, jusqu’au 30 juin prochain. Ils doivent toutefois respecter certains critères, comme d’avoir sorti un album de création originale entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, avoir une tournée de spectacles en lien avec l’album prévue dès cet automne et avoir reçu une aide financière de Musicaction, de la SODEC ou encore être représentés par une entreprise membre de l’ADISQ.