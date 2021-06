Saint-Charles-de-Bellechasse: deux pionnières du «herding» en quête d’espace

Deux femmes de Saint-Charles-de-Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, se cherchent activement des terrains d’une grande superficie pour pratiquer un sport pour le moins inusité, le «herding», qui consiste à rassembler un troupeau de moutons à l’aide de chiens.

Kate Davidson et Josée Lamontagne ont approché entre 40 et 50 personnes depuis le début du printemps, afin de louer des terrains d’une grandeur de 600 pieds par 600 pieds pour pratiquer leur sport, mais c’est peine perdue jusqu’à maintenant.

«On a multiplié nos démarches, mais les gens ont une vision préconçue du ‘’herding’’ et croient que ça va briser leur terre», a mentionné Mme Lamontagne lors d’une rencontre avec l’Agence QMI.

Photo AGENCE QMI, JULIEN GARON-CARRIER

Pour l’instant, elles sont confinées sur un terrain de 150 pieds par 200 pieds, ce qui les limite dans leur évolution comme manieuses de troupeau.

Le «herding» est un sport méconnu au Québec et peu pratiqué. «À la base, c’est un parcours où le chien doit faire une recherche des moutons et les ramener au manieur», a expliqué Kate Davidson, en précisant que plus la distance est grande, plus l’épreuve est difficile.

«L’objectif, c’est de faire faire des lignes droites aux moutons à travers le parcours en guidant ton chien avec un sifflet», a-t-elle ajouté.

Pour compétitionner, les deux Charléennes doivent s’expatrier aux États-Unis ou en Ontario avec leurs chiens, des border collies, une race de chiens spécifiquement doués pour ce genre de travail.

Photo AGENCE QMI, JULIEN GARON-CARRIER

«Le border collie, c’est une excellente race de chiens pour travailler [...]. Ils sont bons en agilité et en obéissance», a mentionné Josée Lamontagne, en ajoutant qu’ils ont des «aptitudes naturelles pour ça».

«Ça paraît simpliste comme sport, mais c’est très stratégique, autant au niveau [sic] du chien, que des moutons, que de la pression effectuée sur le troupeau et de l’environnement», a expliqué Mme Lamontagne.

Idéalement, les deux manieuses désireraient pouvoir s’entrainer sur trois ou quatre terrains différents afin de varier l’environnement de travail pour leurs chiens et améliorer leurs aptitudes.

«Le plus gros problème qu’on a, c’est vraiment de trouver des terrains.Tout est loué pour la culture», a admis Mme Davidson en indiquant qu’elle espérait que certains agriculteurs se montrent enclins à les accepter sur leur terre éventuellement.