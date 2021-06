Trois personnes blessées gravement après des accidents de VTT

Deux personnes ont été gravement blessés dimanche après une collision entre une camionnette et un véhicule tout terrain (VTT) à Sainte-Hedwidge, au Lac Saint-Jean.

L’accident s’est produit vers 16 heures, sur une courbe sur le chemin du Lac-aux-Sables à Sainte-Hedwidge, une municipalité située à quelques dizaines de kilomètres de Roberval.

Le VTT aurait surgi en sens inverse et dévié de sa voie, percutant ainsi la camionnette lors d’un face à face.

Les deux personnes à bord du quatre-roues ont été éjectées. Le conducteur a des blessures sérieuses. La passagère est dans un état plus critique et on craindrait pour sa vie, selon la Sûreté du Québec (SQ).

Les passagers de la camionnette s’en sont sortis sans blessures graves, mais sont traités pour un choc nerveux.

Un policier en enquête-collision va tenter de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Témiscouata

Du côté du Bas-Saint-Laurent, un conducteur de VTT dans la trentaine a aussi été blessé gravement lors d’une sortie de route vers 17 heures.

Le véhicule circulait sur la route Lapointe, à Dégelis, une municipalité située proche du Lac Témiscoutata, lorsque s’est produit l’embardée.

L’individu serait désormais dans un état critique.

L’alcool pourrait être en cause, selon les premières observations de la SQ.