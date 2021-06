Un départ probable pour Lehner

MONTRÉAL | Les Golden Knights de Vegas ont souvent opté pour un mode d’alternance entre Marc-André Fleury et Robin Lehner. Mais depuis le début des séries, Fleury avait la cote avec 15 des 16 départs. Cette tendance pourrait changer pour le quatrième match de la demi-finale.

À l’entraînement matinal au Centre Bell, Lehner occupait le filet réservé au gardien partant. Le collègue Marc-André Perreault de TVA Sports a également noté qu’il a quitté la glace avant Fleury.

En temps normal, le gardien partant reste toujours moins longtemps à recevoir des tirs le matin d’un match.

« Il n’y a aucune chance que je confirme ça maintenant », a répondu l’entraîneur Peter DeBoer quand on lui a posé la question à savoir qui serait son gardien partant.

Depuis le début des séries, Lehner a participé à une seule rencontre. C’était lors du premier match au deuxième tour contre l’Avalanche du Colorado. Le pari Lehner n’avait pas fonctionné contre l’Avalanche avec un revers de 7 à 1.

« Je n’ai pas de doute qu’il sera prêt si c’est le cas, a dit l’ailier William Carrier. On n’a pas encore confirmé notre formation pour le match. On a un bon duo avec deux gardiens élites en Fleury et Lehner. »

« On a confiance en nos deux gardiens, ça ne changera pas », a renchéri le défenseur Zach Whitecloud.

Dans le camp des Golden Knights, on ne placera pas le blâme sur les épaules de Fleury pour sa gaffe dans les dernières minutes du troisième match qui a mené au but égalisateur de Josh Anderson.

« On fait des erreurs, ça peut arriver, a affirmé Carrier. On aurait pu marquer trois ou quatre buts dans ce match. Ce n’est vraiment pas de sa faute. Ça revient aux attaquants de marquer plus de buts. Il faut mieux l’aider. On doit marquer des buts poubelles aussi. Flower garde le sourire, il continue à s’entraîner fort. Il sera prêt. »

Bref, il y a un petit mystère pour l’identité du gardien. Mais tous les signes pointent en direction de Lehner.

Fleury, un candidat à l’obtention du trophée Vézina cette année et un gagnant de trois fois la Coupe Stanley, a un dossier de neuf victoires et six revers avec une moyenne de 1,97 et un taux d’efficacité de ,921 depuis le début des séries.

En trois matchs face au CH, Fleury a présenté une fiche d’une victoire et deux défaites avec une moyenne de 2,20 et un taux d’efficacité de ,911.