Un homme de 85 ans avec des troubles cognitifs est porté disparu à Québec

Le Service de police de la Ville Québec sollicite l’aide de la population pour l’aider à retrouver un homme de 85 ans ayant des troubles cognitifs qui est porté disparu depuis dimanche matin.

Quet Shoo Lim Too Yuan a été aperçu pour la dernière fois dimanche vers 8h aux environs de la rue Paul Archambault près du boulevard Neilson, dans le quartier Pointe-de-Sainte-Foy.

L’homme qui mesure 5 pieds (1,55 m) et pèse 110 lb (50 kg) portait une chemise à manches longues bleu pâle avec des rayures verticales, des pantalons, des souliers gris et une casquette noire.

«Il se déplacerait à pied et il a des troubles cognitifs. Nos informations nous laissent croire que la vie, la santé et la sécurité de M. Lim Too Yuan sont en danger s’il n’est pas localisé rapidement», indique le SPVQ.

Les autorités demandent aux citoyens d’appeler le 911 s’ils aperçoivent l’individu qui manque à l’appel. Il est possible d’appeler au 418 641-AGIR (2447) pour transmettre une information de façon confidentielle. Les gens à l’extérieur de Québec peuvent composer le 1 888 641-AGIR.