Bruno Couture, directeur général de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA), Lucas Grolleau, coordonnateur de projets, et Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches, ont présenté récemment, devant plusieurs partenaires, élus et artisans, les Arrêts gourmands 2021 de la Chaudière-Appalaches qui regroupent plus de 125 entreprises agroalimentaires de la région qui sont prêtes à vous accueillir pour vous faire profiter de leur savoir-faire et d’une grande diversité de produits. Un cercle d’ambassadeurs, des personnalités de la région, a été formé pour faire la promotion de ces Arrêts gourmands. On peut les voir sur la photo ci-contre. De gauche à droite, rangée du haut : l’athlète olympique Eliot Grondin, le chef cuisinier de réputation internationale Jérémie Jean Baptiste, et l’influenceur Samuel Larochelle. Sur la rangée du bas : l’auteure du blogue Isabelle à la campagne, Isabelle Henry, et le comédien Stéphane Breton. Vous pourrez les suivre sur les médias sociaux pendant l’été. Pour plus d’information : https://www.arretsgourmands.com/.

Golfeur patriarche

Photo courtoisie

Le Club de golf Lotbinière (Saint-Gilles) peut compter parmi ses membres André Gingras (ne pas confondre avec le professionnel de golf André Gingras) qui célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire de naissance. Surnommé le patriarche, André, qui est le doyen du club, s’amuse encore en pratiquant son sport favori. Reste à savoir si les récents assouplissements aux mesures sanitaires pourront permettre à ses nombreux amis de souligner l’évènement en groupe. Bonne fête, le patriarche !

Fred chez Golf Town

Photo courtoisie

Félicitations à Frédéric Théberge (photo) qui deviendra officiellement, le 28 juin, le nouveau directeur général du magasin Golf Town du 1500, boulevard Lebourgneuf, à Québec. Inutile de rappeler que Fred (pour les intimes) possède une longue feuille de route dans le monde du golf, et ce depuis une vingtaine d’années. L’homme, âgé maintenant de 45 ans, a été l’entraîneur-chef du Club de golf du Rouge et Or de l’Université Laval de 2000 à 2013, tout en étant membre de l’équipe de professionnels à l’Académie du Club de golf La Tempête de 2009 à 2012. Il fut le professionnel en titre au Club de golf Cap-Rouge de 2013 à 2018 avant de devenir directeur général au Club du Lac Saint-Joseph de 2019 à 2020. Fred est heureux de demeurer dans le monde du golf (à longueur d’année) à titre de gestionnaire au sein d’une bannière (Golf Town) en forte croissance. Il succède à Jean-François Cowan.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 21 juin 1976. Plus de 150 000 personnes assistent au spectacle 1 fois 5, au parc du Bois de Coulonge à Québec. Présenté lors de la Semaine du patrimoine, l’évènement réunit sur scène Claude Léveillée, Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois et Yvon Deschamps. L’album 1 fois 5 (photo), sorti en 1976, regroupe les succès de ces artistes présentés lors du spectacle.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jacques Duval (photo), journaliste et chroniqueur automobile, animateur et auteur québécois, 87 ans, 87 ans...Bianca Gervais, comédienne et ac-trice québécoise, 36 ans...Prince William, fils ainé du prince Charles et de la princesse Diana, 39 ans...Juliette Lewis, actrice américaine, 47 ans... Denis Leclerc, propriétaire de VMG Solutions, administrateur et formateur agréé...Lucien DeBlois, joueur de hockey (1977-92), avec les Nordiques de 1989 à 1990, 64 ans....Michel Pigeon, ingénieur, professeur, adminis-trateur et homme politique québécois (ex-député de Charlesbourg), 76 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 21 juin 2020 : Abbé Roland Durand (photo), 96 ans, prêtre qui ani-mait une émission de ligne ouverte à caractère spirituel sur les ondes de CKCV au milieu des années 70... 2020 : Catherine Fol (photo), réalisatrice québécoise qui s'était faite connaître en 1988 à l'émission de télévision La Course des Amériques de Radio-Canada... 2019 : Susan Bernard, 71 ans, actrice, mannequin et femme d'affaires américaine... 2018 : Charles Krauthammer, 68 ans, journaliste, chroniqueur politique conservateur, polémiste, écrivain et psychiatre américain... 2016 : Pierre Lalonde, 75 ans, chanteur et animateur vedette de «Jeunesse d’aujourd’hui» dans les années 1960... 2013 : Yvon Verreault, 58 ans, ailier droit qui avait joué deux matchs avec les Nordiques du Maine (1974-1975)... 2006 : Gérard Arguin, 84 ans, ancien recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).