Autre grève dans le milieu de la santé

Quelque 60 000 employés de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ont manifesté pour une troisième fois, lundi, un peu partout au Québec, pour démontrer leur mécontentement devant les négociations qui avancent trop lentement à leur goût.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 3000 salariés ont fait une pause de travail, lundi. Ils demandent de meilleurs salaires et des conditions de travail améliorées. Le principal enjeu de la région est d’attirer le personnel et de le garder sur le territoire.

«Chaque titre d’emploi exerce des pourcentages différents. Nous avons des techniciens professionnels qui exercent jusqu’à 50% de leur temps de travail en grève», a expliqué la représentante nationale au Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Alliance, Nancy Poulin.

Une autre journée de grève est prévue mardi. Ce sera la quatrième sur une possibilité de dix.

Grèves annulées pour la CSN

De leur côté, les salariés affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) devaient être en grève jusqu’à mardi soir, mais avec l’intensification des négociations, le syndicat a jugé qu’il n’était plus nécessaire d’interrompre les activités. La décision a été prise dans la nuit de dimanche à lundi, à trois heures du matin.

Bien qu’on ne connaisse pas tous les détails de ce qui a été présenté, la nouvelle est positive pour les employés.

«C’est toujours le fun de voir que nos actions ont donné quelque chose, et on tient jusqu’à la dernière minute pour atteindre nos objectifs», a souligné la présidente du Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean – CSN, Sandra Quirion.

Les membres iront donc en consultation dans les prochaines semaines.