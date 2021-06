Clubhouse «Backchannel»: une messagerie privée inédite fuitée

Pour les non-initiés, Clubhouse est une application de média social sur invitation uniquement où les utilisateurs peuvent échanger dans des salons de discussion vocale pouvant accueillir de petits groupes, voire des milliers de personnes à la fois. Jeune, Clubhouse a été lancée en mars 2020 et n’est compatible qu’avec les appareils mobiles iOS et Android.

Cet accès sur invitation seulement demeure très important à Clubhouse afin de permettre à l’équipe de gérer la croissance de sa base d’utilisateurs jusqu’à être capable de supporter un public plus large.

L’engouement pour ce type de forum oral connaît un engouement tel que des rivaux comme Facebook ou Spotify se précipitent d’élaborer des groupes de discussion similaires à Clubhouse.

Backchannel

Selon plusieurs médias qui ont eu vent de la fuite, Clubhouse aurait accidentellement envoyé à quelques utilisateurs une nouvelle fonction de messagerie privée : Backchannel.

Essentiellement, Backchannel permettrait aux utilisateurs de clavarder au lieu parler sur la plateforme – une fonction que Clubhouse a dû retirer dans la hâte.

En réponse aux médias, les responsables de Clubhouse disaient « qu’ils ne faisaient qu’explorer et tester de nouvelles fonctions qui parfois s’intègrent à l’application et parfois non et qu’ils ne feraient pas plus de commentaires ».

Peu importe la nature de la fuite, l’apparition de cette fonction de messagerie privée a été de courte durée.

Et si la direction décide de l’intégrer, elle apparaîtra sous la forme d’une version bêta.

À surveiller.