Deuxième dose: Québec envisage une loto-vaccination

Le gouvernement caquiste évalue présentement l’idée de créer une loterie pour inciter les Québécois à obtenir leurs deux doses du vaccin contre la COVID-19.

« On n’exclut rien, à ce moment-ci, incluant des loteries ou des récompenses de toutes sortes », a déclaré lundi le premier ministre François Legault, au sujet des 18-39 ans qui tardent toujours à se faire vacciner.

Il venait tout juste lui-même de recevoir sa seconde injection.

Au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, on confirme que l’idée est à l’étude, conjointement avec le ministre des Finances, responsable de Loto-Québec.

« Nous n’excluons aucune stratégie pour inciter les jeunes adultes à se faire vacciner, et c’est pourquoi les ministres Christian Dubé et Eric Girard travaillent actuellement sur l’idée d'une forme de loterie », affirme l’attachée de presse de M. Dubé.

« Le but est d’inciter le plus de gens possible à obtenir leur deuxième dose », ajoute-t-elle, dans une déclaration écrite.

En point de presse, le premier ministre a rappelé que les 18 à 39 ans demeurent moins vaccinés que l’ensemble de la population.

La semaine dernière, 170 000 jeunes adultes manquaient encore à l’appel pour atteindre une couverture vaccinale de 75% dans cette tranche d’âge.

Mais le cabinet du ministre de la Santé assure que la création d’une loterie « se veut équitable », laissant entendre que la mesure pourrait s’appliquer à tous les Québécois vaccinés avec deux doses, pas seulement aux jeunes adultes.

« À court terme, nous demandons aux gens d’assurer que leurs informations de vaccination soient bel et bien à jour via le portail prévu à cet effet », ajoute l’attachée de presse du ministre.

Les Québécois qui n’ont toujours pas obtenu leur preuve de vaccination peuvent la réclamer via le site Quebec.ca.

