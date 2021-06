Élections municipales: la mairesse de Saguenay en tête des sondages

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, partirait avec une bonne longueur d’avance en vue des élections municipales du 7 novembre prochain, un sondage Segma Recherche/CKAJ 92,5 lui donnant 17 points d’avance sur sa plus proche rivale, la conseillère municipale Julie Dufour.

Mme Néron a obtenu 39,1 % dans ce sondage, contre 21,8 % qui préfèrent la conseillère Julie Dufour.

La mairesse de Saint-David-de-Falardeau, Catherine Morissette, est quant à elle arrivée troisième à 15,6 %, devant l’ancien ministre libéral Serge Simard à 15,4 %.

Dominic Gagnon ferme la marche avec 8,1 % des intentions de vote exprimées par 601 personnes interrogées entre les 3 et 14 juin avec une marge d’erreur de 4 % pour ce sondage.

«J’apprécie la confiance et le message que la population m’envoie. Les gens le voient. On a livré lors du dernier mandat», a déclaré lundi Mme Néron.

Et la conseillère Julie Dufour ne se laisse pas abattre par les chiffres pour autant.

«J’ose croire que cette campagne et que le choix des électeurs se feront sur les idées et non sur une forme d’apparence et de sentiment», a-t-elle indiqué.

Celle qui a annoncé sa candidature le jour du début du sondage, Catherine Morissette, est satisfaite de son score.

«Être en tête d’une campagne aussi longue, c’est dur à tenir. Toujours tenir le “peak”. Il faut savoir d’où tu pars. Comme ça, tu sais où tu t’en vas», a-t-elle soutenu.

De son côté, Serge Simard n’est pas étonné que celle qui est en poste soit en tête, rappelant d’ailleurs que ses idées ne sont pas encore exposées.

«Mme Néron, les gens la connaissent bien. Les gens savent où elle se situe. Nos idées ne sont pas données encore», a souligné le candidat.

Quant au Dr Dominic Gagnon, il voit ce sondage comme une image de la position de chacun des candidats avant d’amorcer le débat.

«Ça se trouve à être la ligne de départ. Où est-ce qu’on est actuellement. On est dans un contexte plus de popularité», a-t-il précisé.

Des électeurs en quête de changement

Dans des sondages précédents, Segma Recherche avait noté que 60 % de la population désirait du changement, mais le président de la firme de sondage, Raynald Harvey, se demande quel candidat réussira à l’incarner.

«Les opposants de Mme Néron se cannibalisent entre eux.Plus de candidats, plus Mme Néron va être contente parce qu’ils se divisent. À moins qu’un ressorte du lot et canalise l’essentiel du vote d’opposition ou que quelqu’un se désiste parce que sa campagne ne lève pas», a observé M. Harvey.

Malgré une cinquième place, Dominic Gagnon ne se décourage pas.

«On va se retrousser les manches. On va essayer de bien faire passer notre message en campagne électorale. Notre message n’est pas encore diffusé. On verra si nos idées nous feront grimper.»

«Les Canadiens, quand ils étaient 3-1 contre Toronto, tout le monde les mettait perdants. Maintenant, regardez où ils sont rendus», a illustré l’ancien ministre Simard en utilisant le parcours actuel de son équipe favorite.

Julie Dufour a également senti cette volonté de changement dans la population et espère que la campagne permettra d’élever la discussion.

«Les débats d’idées n’ont pas eu lieu. Les plateformes n’ont pas été déposées. Mais clairement, 60 % de la population est prête à autre chose.»

La mairesse de Saint-David-de-Falardeau croit pour sa part être en mesure de représenter cette nouvelle vision.

«Les gens ne savent pas encore, c’est qui le changement qu’ils veulent. On va leur montrer».

La mairesse sortante s’est toutefois défendue, affirmant que «les gens voient [qu’elle est] un leader positif et rassembleur» et qu’elle a «encore de quoi à donner pour un deuxième mandat.»

Selon le président de Segma Recherche, Mme Néron doit surveiller la performance de Catherine Morissette.

«La seule ombre au tableau, c’est vraiment le départ canon de Catherine Morissette», a analysé M. Harvey. «Est-ce que Mme Morissette va réussir à incarner, à canaliser le vote d’opposition à Mme Néron? C’est peut-être la seule possibilité que l’on voie pour prévoir le résultat de l’élection.»

La mairesse de Saint-David-de-Falardeau est d’ailleurs ravie de son résultat, étant donné qu’elle n’a pas encore fait campagne.

«C’est vraiment inespéré. Le sondage est parti quand je me suis présentée, le 3 juin, a rappelé Mme Morissette. On avait fait des scénarios. Et celui-là n’était pas là. Je suis vraiment contente de la confiance que les gens me portent. Ça donne des ailes.»

Et Josée Néron n’a pas attaqué l’entrée en scène de Mme Morissette dans cette campagne.

«Plus il y a de monde, je n’y vois pas d’inconvénients. Ça permet un bon débat d’idées», a-t-elle insisté.

Mais selon Raynald Harvey, le sondage soulève une grande question, à savoir si tout le monde restera dans la course d’ici la fin, avec cinq candidats déjà confirmés et un sixième annoncé par le parti Unissons Saguenay.