En Espagne, division et scepticisme face à la grâce d'indépendantistes catalans

Quatre ans après la tentative de sécession en Catalogne, la population était divisée dans les rues de Barcelone et de Madrid après l'annonce lundi de la grâce de neuf indépendantistes catalans dans un geste de « réconciliation » du gouvernement.

« J'aimerais que tout ça se normalise une bonne fois pour toutes. Car nous sommes au milieu », confie à l'AFP José Luis Moray, vendeur de 52 ans dans un kiosque de la célèbre avenue barcelonaise des Ramblas, qui juge positivement cette mesure de grâce.

À quelques pas de là, dans le prestigieux théâtre du Liceu, le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez a dévoilé lundi l'une des mesures les plus risquées de son mandat: la grâce des neuf ex-dirigeants séparatistes catalans condamnés en octobre 2019 à des peines de 9 à 13 ans de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017.

Malgré son interdiction par la justice, le gouvernement régional séparatiste avait alors organisé un référendum d'autodétermination, suivi quelques semaines plus tard par une vaine déclaration d'indépendance: l'une des pires crises politiques vécues par l'Espagne depuis des décennies et qui continue de conditionner la politique espagnole et de diviser la société catalane entre pro et anti-indépendantistes.

Sur fond de crise sanitaire et économique liée à la pandémie, le message du gouvernement espagnol, qui cherche par ce geste la « réconciliation » et la reprise du dialogue avec les séparatistes, ne semblait pas susciter beaucoup d'enthousiasme.

« Les politiciens ici en Catalogne, tout comme ceux de Madrid, ne valent pas grand chose », accuse Javier Villanueva, agent de sécurité de 47 ans à Barcelone, qui est opposé à cette grâce et se dit certain que « d'ici peu, nous reprendrons nos mauvaises habitudes avec d'autres manifestations, le sujet de l'indépendance... ».

Décision polémique

Cette grâce ne satisfait ni l'opposition de droite ni les indépendantistes au pouvoir en Catalogne qui exigent une amnistie, c'est-à-dire l'effacement des condamnations et des poursuites contre les personnes impliquées dans la tentative de sécession.

Selon un récent sondage de l'institut Ipsos, 53% des Espagnols sont opposés à cette grâce. Une large majorité (68%) y est en revanche favorable en Catalogne.

« Ils accordent cette grâce pour donner l'impression qu'ils sont très magnanimes » mais « ils ne devraient pas pardonner car ces neuf personnes n'ont commis aucun crime », affirme Roser Castellví, une retraitée de 66 ans qui manifestait contre la visite de Pedro Sanchez. « Je ne veux pas de l'Espagne dans ma vie, je ne suis pas espagnole », ajoutait cette indépendantiste.

À Madrid, cette mesure, qui sera approuvée mardi en Conseil des ministres, suscitait aussi critiques et rejet.

« Je suis totalement contre », balaie Raquel Jimenez, fonctionnaire de 54 ans selon laquelle « quiconque commet un crime doit purger la totalité de sa peine ».

« Je comprends qu'il faille trouver une solution mais ces personnes n'ont donné aucun signe de repentir », abonde Ricardo Suarez, gérant d'un magasin d'électronique dans le centre de la capitale espagnole.

Assis à l'entrée d'un immeuble, une cigarette à la bouche, Daniel Lopez se souvient, lui, qu'en 2017, il avait 19 ans et venait de commencer à travailler. « La question ne m'intéresse pas vraiment. J'ai d'autres choses plus importantes qui me préoccupent, comme avoir un travail ».