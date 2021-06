Enfants autochtones: toute la vérité

En cette Journée nationale des peuples autochtones, à peine quelques semaines après que l'onde de choc de la découverte des dépouilles de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops eut secoué toutes nos consciences, nous devons agir.

Comme Québécois, les rapports que nous entretenons avec les peuples autochtones ont toujours revêtu à mes yeux la plus haute importance. Ce respect des Premières Nations exige aujourd'hui que le gouvernement fédéral fournisse les moyens financiers requis afin que soit révélée la vérité de ces sites lourds de responsabilité.

Une motion du Bloc

C'est dans cette perspective que le Bloc québécois dépose aujourd'hui à la Chambre des communes une motion qui rassemble les demandes des diverses assemblées qui représentent les Premières Nations et les Inuits. Il s’agit d’une question de respect élémentaire de demander à ceux qui ont été blessés comment amorcer leur processus de guérison, et de leur en confier la maîtrise d’œuvre.

La motion exige d'abord qu’Ottawa mette à la disposition des communautés autochtones les ressources financières nécessaires pour l’identification des sites où auraient pu se produire les mêmes cruautés qu'à Kamloops, en plus de demander la mise en place d’un registre centralisé pour référence future, la recherche historique sans complaisance et la commémoration des victimes. Partout, aussi douloureuse soit-elle, la vérité doit être révélée.

La motion demande aussi à ce gouvernement d'obliger toutes les communautés religieuses qui ont participé au système des pensionnats à donner accès à leurs archives aux chercheurs, aux communautés autochtones, aux survivants et à leurs familles.

Enfin, la motion appelle à ce qu'un monument national sur les pensionnats soit érigé à Ottawa, et réitère qu’il est essentiel que la nation algonquine de ce territoire soit partie prenante du processus.

L’urgence d’agir

Ces gestes ne suffiront pas à effacer les traumatismes subis par les peuples autochtones ni à en faire disparaître leurs conséquences, qui continuent à se répercuter par-delà des générations. Mais il faut commencer quelque part, et ces priorités ont clairement été déterminées par les représentants autochtones.

Et j'ajoute qu'il faut s'y mettre de manière urgente, parce que désormais, plus personne ne peut prétendre que nous ne savions pas. Quant à nous, soyons humblement la voix de nos sœurs et frères des Premières Nations éplorés.

– Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois