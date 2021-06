Transat abandonne ses discussions avec Pierre Karl Péladeau

Transat a officiellement annoncé, lundi matin, que les discussions en vue d’une éventuelle acquisition par le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, sont définitivement abandonnées.

En avril dernier, M. Péladeau avait soumis une offre d’achat à 5 $ par action, soit le même montant qu’avait offert Air Canada pour faire l’acquisition du voyagiste et transporteur aérien québécois.

«Compte tenu du cours actuel, le prix offert ne permet plus d'envisager raisonnablement que la transaction pourrait recevoir l'aval nécessaire des actionnaires aux fins de pouvoir procéder», a cependant indiqué Transat par communiqué.

Après avoir oscillé aux environ de 4,50 $ pour une bonne parti d’avril et mai 2021, le cours de l’action de Transat a récemment repris du poil de la bête, particulièrement depuis début juin où elle s’est envolée jusqu’à dépasser les 7 $. L’action se négociait à 7,21 $ lors de la clôture des marchés boursiers, vendredi dernier.

«Dans ces circonstances, les travaux du comité spécial chargé d'évaluer les options stratégiques prendront fin, et Transat compte focaliser ses efforts sur la mise en œuvre de son plan stratégique et sur la reprise prochaine de ses opérations et de ses vols, le 30 juillet», a ajouté le transporteur.

