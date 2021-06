«Garde-manger» : un balado qui donne faim sur QUB!

QUB radio nous invite à passer à table avec son nouveau balado, «Garde-manger», qui nous informe sur l’histoire cachée des aliments et nous apprend une foule de secrets fascinants ou insolites sur le contenu de nos assiettes.

La journaliste Anne-Sophie Carpentier a elle-même monté, réalisé et fait la recherche des épisodes de «Garde-manger», qu’elle anime aussi, entourée de spécialistes du domaine alimentaire, du marketing, de la nutrition et de l’histoire culinaire.

Nul besoin d’être un fin palais pour vouloir savoir qu’un Montréalais a été le premier à breveter le beurre d’arachide en 1884, que l’ancêtre de la céréale sucrée était en fait une bouillie fade qu’on servait aux malades dans le sanatorium d’un certain Dr Kellogg, et que l’apparition de la sardine en boîte coïncide avec l’invention de la conserverie, au début des années 1800.

Le jus d’orange et son importante place dans nos petits matins et le sirop d’érable et son «cartel», qui a été le théâtre en 2012 du «vol de sirop d’érable du siècle», quand 3000 tonnes de sirop d’érable d’une valeur de 18,7 millions $ ont été dérobées, sont aussi au menu de ce «Garde-manger» ludique et rempli d’archives intéressantes.

Les cinq capsules de «Garde-manger» sont déjà en ligne au qub.radio.